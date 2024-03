Ismaël Kamagate en partance pour Milan

Après Juhann Begarin qui signe à Nanterre, c’est Ismaël Kamagate (22 ans, 2m11, 100kg) qui devrait également quitter le club du Paris Basket. Le pivot international de 22 ans a visiblement choisi d’exporter ses talents en Italie, dans le club prestigieux de l’Olimpia Milan, sous les ordres du légendaire Ettore Messina.

Selon Luca D’Alessandro, Ismaël Kamagate va ainsi découvrir le plus haut niveau continental en Euroleague, et goûter également aux joies du championnat transalpin. C’est le tremplin idéal avant un éventuel départ vers la NBA, et les Nuggets qui le surveillent toujours d’un œil attentif… même si sa traversée de l’Atlantique est un peu repoussée alors pourtant que Mike Malone confiait il y a quelques jours l’attendre dès la rentrée prochaine !

Déjà passé par la case « Summer League » l’été passé, pour une production plutôt anonyme de 5 points et 5 rebonds de moyenne, Ismaël Kamagate devrait à nouveau faire un tour par la case Las Vegas en juillet prochain pour montrer ses progrès à sa franchise NBA.

« Il a joué pour nous l’été passé à Las Vegas et j’ai pu passer pas mal de temps avec lui. On avait un membre de notre staff qui l’a suivi pendant toute l’année, on a des nouvelles chaque semaine », expliquait Mike Malone au micro de beIN Sports. « C’est un très bon jeune homme, il a un gros potentiel. Il est grand, athlétique, rapide. Il court vite, il peut contrer, prendre des rebonds. On a hâte de voir ce que le futur lui réserve. »

Contactés, les agents d’Ismaël Kamagate ont corroboré les négociations avec l’Olimpia Milan, sans toutefois confirmer la signature définitive, ni les détails exacts de l’accord.

Avec Ettore Messina qui en vu d’autres depuis les années Rigaudeau à Bologne jusqu’à sa période Spurs en passant évidemment par les Lakers de Kobe Bryant, Ismaël Kamagate devrait en tout cas avoir l’opportunité de côtoyer une des légendes vivantes du coaching international pour élargir sa palette offensive et confirmer son profil de pivot rebondeur/contreur dans la compétition reine en Europe. Une belle marche à gravir.