Les Nuggets espèrent compter sur Ismaël Kamagaté à la rentrée

Drafté en 2022 en 46e position par les Nuggets (via les Blazers et les Pistons, qui détenaient ce choix), Ismaël Kamagate (22 ans, 2m11, 100kg) vient de boucler sa deuxième saison dans l’élite hexagonale.

Aux côtés d’un autre drafté NBA, Juhann Begarin (dont les droits appartiennent aux Celtics) au sein de la pouponnière du Paris Basketball, où débarque justement le jeune meneur Nadir Hifi, Ismaël Kamagate a stabilisé sa production autour des 10 points, 7 rebonds et plus d’un contre de moyenne par match cette saison.

De l’autre côté de l’Atlantique, alors que les Finales NBA battent leur plein, les Nuggets n’oublient pas leur pépite tricolore sous la tour Eiffel.

« On espère l’avoir avec nous cet été et l’année prochaine », a ainsi déclaré Michael Malone aux micros de beIN Sports.

Sept Français sont déjà passés par Denver !

Déjà passé par la case « Summer League » l’été passé, pour une production plutôt anonyme de 5 points et 5 rebonds de moyenne, le pivot francilien d’origine ivoirienne pourrait bien de nouveau faire le voyage à Sin City cet été. Pour entrer de plain-pied dans l’univers NBA dans la foulée ?

« Il a joué pour nous l’été passé à Las Vegas et j’ai pu passer pas mal de temps avec lui. On avait un membre de notre staff qui l’a suivi pendant toute l’année, on a des nouvelles chaque semaine », poursuit Mike Malone. « C’est un très bon jeune homme, il a un gros potentiel. Il est grand, athlétique, rapide. Il court vite, il peut contrer, prendre des rebonds. On a hâte de voir ce que le futur lui réserve. »

Après Tariq Abdul-Wahad, Johan Petro, Yakhouba Diawara, Evan Fournier, Joffrey Lauvergne, Axel Toupane ou encore Petr Cornelie, Ismaël Kamagate parviendra-t-il à devenir le premier Frenchy à réussir à vraiment intégrer la rotation des Rocheuses ?