Juhann Begarin rentre encore à Paris

Il a brillé en Summer League, avec Boston, sans être certes dans une All-Summer League Teams, mais ses performances ont été soulignées. Juhann Begarin a en effet tourné à 18.2 points de moyenne à Las Vegas, en accumulant les bonnes sorties.

Cette seconde expérience en ligue d’été, plus le travail effectué à distance par les Celtics durant la saison ont confirmé les progrès de l’arrière français.

Mais pas au point de rester parmi les finalistes 2022 pour l’exercice à venir, nous apprend le Boston Globe. Nos confrères précisent que Juhann Begarin (20 ans), drafté en 2021, va retourner au Paris Basket et en Betclic Elite, comme la saison passée, pour continuer son développement.

Dans l’Hexagone, il croisera Hugo Besson, drafté en juin et qui lui aussi ne sera pas en NBA la saison prochaine, mais à Boulogne-Levallois.

According to a league source, Celtics 2021 second-round draft pick Juhann Begarin will return to Paris this season to continue his development in France’s top league, LNB Pro A.

Begarin, who turned 20 last week, had a strong showing in Vegas.

— Adam Himmelsbach (@AdamHimmelsbach) August 15, 2022