Pas de Juhann Begarin, ni de Jabari Smith Jr. dans les All-Summer League Teams

La NBA a bouclé la période des Summer Leagues avec la révélation du MVP (Keegan Murray) et des All-Summer League Teams. Malheureusement, Juhann Begarin, meilleur joueur des Celtics avec 18.2 points de moyenne, n’en fait pas partie. Autre absence notable, celle de Jabari Smith Jr, trop maladroit.

Quant à Paolo Banchero, il n’a joué que deux matches, et c’était insuffisant pour décrocher une sélection. Résultat : entre les blessures et les mises au repos, on ne trouve que trois rookies dans les dix joueurs : Keegan Murray, Tari Eason et Bennedict Mathurin.

All-Summer League First Team

Keegan Murray (Kings, MVP) : 23.3 pts, 7.3 rbds/m

Quentin Grimes (Knicks) : 22.2 pts, 4.2 rbds, 4 pds/m

Cam Thomas (Nets) : 19 pts, 4.2 pds/m

Tari Eason (Rockets) : 17.2 pts, 10.4 rbds/m

Sandro Mamukelashvili (Bucks) : 17 pts, 8.8 rbds/m

All-Summer League Second Team

Lindell Wigginton (Bucks) : 18.2 pts, 4.6 rbds, 4.2 pds/m

Bennedict Mathurin (Pacers) : 19.3 pts/m

Santi Aldama (Grizzlies) : 16.8 pts, 7.8 rbds/m

Trendon Watford (Blazers, MVP de la finale) : 13.6 pts, 7.8 rbds/m

Marko Simonovic (Bulls) : 15.6 pts, 8.8 rbds/m