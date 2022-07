Jabari Smith Jr : « Mention Assez Bien, peut mieux faire »

Samedi soir, Jabari Smith Jr. en a terminé de sa summer league avec son deuxième double-double (12 points, 12 rebonds) face à l’équipe B des Kings. Maladroit (4 sur 15 aux tirs), le 3e choix de la Draft n’a pas pu empêcher les Rockets de s’incliner pour la 3e fois en cinq matches, et sa performance est à l’image de sa summer league : une défense impressionnante, de la polyvalence, mais beaucoup de maladresse.

Sur l’ensemble de la summer league, l’ancien ailier-fort d’Auburn termine à 14.4 points, 9.4 rebonds, 1.8 passe, 1.6 interception et 1.4 contre de moyenne. Le tout avec des pourcentages médiocres pour un joueur considéré comme l’un des meilleurs shooteurs de la Draft : 37.7% aux tirs, dont 25.9% à 3-points. Mais l’intéressé ne retient que le positif, et notamment la possibilité de jouer sur tous les postes de la « frontline », et notamment pivot.

« C’est clairement utile« assure-t-il. « Il y a beaucoup de pression sur vous côté rebond, à défendre sur des joueurs plus grands, et c’est vraiment utile. Tout en découvrant ce qu’il faut faire sur les écrans sur le porteur de balle. Comment poser l’écran, que faire quand on s’ouvre vers le cercle, ou quand on s’écarte au large. »

Pour le début de saison, c’est Alperen Sengun qui devrait débuter au poste 5, mais Smith Jr. se prépare à se décaler dans cette position selon les configurations et les adversaires, notamment dans un système « small ball ».

« C’est difficile à reproduire dans le sens où il y a peu de vrais cinq de la NBA en ligue d’été » concède Rick Higgins, le coach des Rockets en summer league. « Il jouera un peu au poste cinq, mais nous avons d’autres joueurs qui seront dans la rotation. (…) Je pense que c’est injuste de dire ce que Smith doit améliorer parce qu’une grande partie du jeu au poste cinq sera l’oeuvre du collectif. Évidemment, ce qui lui faciliterait les choses, ce serait d’augmenter sa force, mais c’est difficile à dire. »

Concernant sa maladresse, son coach n’est pas du tout inquiet. « Tout ira bien pour Jabari. Il n’a que 19 ans, et il fait les choix de quelqu’un de 19 ans. »