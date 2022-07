En dominant Bennedict Mathurin, Keegan Murray confirme ses promesses

Observer les premiers choix de Draft s’affronter pour leurs premiers matches dans le monde professionnel, c’est toujours une des attractions de la Summer League. C’est pourquoi le duel entre Bennedict Mathurin et Keegan Murray valait le coup d’œil.

C’est le second cité, quatrième choix de la Draft 2022, qui s’est imposé (103-96) avec les Kings, face au second, sixième choix des Pacers.

Pourtant, c’est Mathurin qui était le mieux entré dans la partie. Rapidement, il a frappé à 3-pts, puis à mi-distance, et a ainsi inscrit 7 points en premier quart-temps. Il terminera la partie avec 15 points.

« Il a shooté à 6/16, et les chiffres ne montrent pas forcément qu’il a été bon, comme je le pense », analyse son coach Ronald Nored pour l’Indy Star. « On a essayé de rendre la vie compliquée à Murray, les deux joueurs ont défendu l’un sur l’autre parfois. Bennedict a mis un tir compliqué, Murray a fait pareil. Ces deux-là apprennent et vont être de bons joueurs NBA pendant un moment. »

En fin de rencontre, c’est Murray qui prend les choses en main. Dans le 14-5 fatal des Kings sur les trois dernières minutes du match, il marque un step-back à 3-pts, un lay-up et un dunk. Dans cette victoire, il a compilé 23 points.

« J’ai quelques amis dans le staff technique des Kings et, à la fin du match, je suis allé les voir pour leur dire : votre gars, c’est du sérieux », raconte Nored. « C’est un tueur en attaque et il est solide défensivement. »

En deux matches à Las Vegas, le nouveau joueur des Kings affiche 21.5 points et 6 rebonds de moyenne. Avec aussi 40 % de réussite à 3-pts et 4 tirs primés marqués par rencontre. Il est clairement un des rookies les plus impressionnants depuis le début des ligues d’été.

« Je ne suis jamais satisfait de ce que je fais sur le terrain », annonce-t-il pour NBC Sports. « Je sais que je peux toujours faire mieux, que ma marge de progression est importante. »