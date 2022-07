Summer League | Keegan Murray continue d’impressionner

Les Kings ont sauté à la gorge des Pacers dès le premier quart-temps. Avec un 7/11 à 3-pts et 18 points (neuf chacun) du duo Neemias Queta – Frankie Ferrari, les Californiens prennent 8 points d’avance.

Moins adroits en deuxième quart-temps, les Kings résistent au retour d’Indiana, notamment parce que Sean McDermott inscrit 11 points. En revanche, en troisième quart-temps, Keegan Murray et ses coéquipiers sont débordés.

Bennedict Mathurin et compagnie passent même devant à l’entame du dernier quart-temps. Il reste trois minutes et Indiana a encore deux points d’avance. Mais les Kings terminent mieux, avec un 14-5, et l’emportent 103-96.

Keegan Murray a marqué 23 points. Le quatrième choix de la Draft a ainsi dominé le sixième choix, qui s’est arrêté à 15 points. Six joueurs des Kings dépassent les 10 unités, parmi lesquels Sean McDermott, avec 18 points, et Frankie Ferrari, 16.