God Shammgod, nouvel assistant à Orlando

On savait Orlando très agressif pour débaucher God Shammgod et ESPN confirme que l'ancienne légende des playgrounds, qui a donné son nom à un dribble croisé ayant inspiré toute une génération de joueurs, quitte les Mavericks pour le Magic.

Jusqu'à présent, il était en charge du développement des joueurs à Dallas, étant notamment proche de Kyrie Irving mais surtout Luka Doncic, avec lequel il s'amusait régulièrement à l'échauffement. En Floride, il réussit à monter en grade et devient purement et simplement l'un des assistants de Jamahl Mosley… un ancien de la maison texane (époque Rick Carlisle).

Originaire de New York, God Shammgod était arrivé chez les Mavericks en 2016, après un passage de trois ans à l'université de Providence, par laquelle il était déjà passé comme joueur à la fin des années 1990. Dans le Texas, il avait pour but de s'occuper de la formation des plus jeunes joueurs de l'effectif. Outre Luka Doncic, il a aussi aidé Jalen Brunson, Dorian Finney-Smith, Dennis Smith Jr. et Maxi Kleber, sans oublier Josh Green, Jaden Hardy ou encore Dereck Lively II.