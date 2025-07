Frank Vogel devient le premier assistant de Jason Kidd à Dallas

Les rôles s'inversent entre Jason Kidd et Frank Vogel. Entre 2019 et 2021, le premier était l'assistant du second chez les Lakers. Désormais, c'est le second qui sera l'assistant du premier chez les Mavericks.

Hoopshype puis ESPN indiquent, en effet, que Frank Vogel remplacera dorénavant Sean Sweeney, parti chez les Spurs, comme nouveau bras droit de Jason Kidd à Dallas. Les deux hommes s'étaient déjà retrouvés cette saison, Frank Vogel occupant un rôle de consultant de luxe de Jason Kidd dans le Texas.

Après s'être mis en retrait du milieu du coaching, Frank Vogel remet donc le pied à l'étrier et c'est la première fois depuis la période 2001-2011 (à Boston, Philadelphie et Indiana) qu'il ne sera pas « head coach » mais simplement assistant en NBA. À partir de 2011, il était ainsi devenu entraîneur aux Pacers (2011-16), au Magic (2016-18), aux Lakers (2019-22) et aux Suns (2023-24).

On se rappelle que Frank Vogel, titré avec Los Angeles en 2020, puis viré par Phoenix en 2024 après une seule saison à la tête des Suns, continuera de toucher de l'argent dû à son licenciement dans l'Arizona.

Outre Frank Vogel, Jason Kidd sera épaulé par Jay Triano, alors que sa prolongation avec les Mavs est imminente malgré l'intérêt récent des Knicks. Quant à Jared Dudley, il est lui attendu loin de Dallas, chez les Nuggets.