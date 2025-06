Les Knicks vont demander à rencontrer Jason Kidd

Tom Thibodeau viré, les Knicks doivent trouver un nouvel entraîneur. Pour l’instant, aucune piste ne semble solide et aucun candidat ne se démarque. Néanmoins, on savait que la franchise de New York avait un œil du côté de Dallas et de Jason Kidd.

C’est désormais confirmé par Marc Stein, toujours bien renseigné dès qu’on parle de tout ce qui touche aux Mavericks. Notre confrère annonce que les Knicks ont l’intention de demander un entretien avec Jason Kidd dans les prochains jours.

Le finaliste 2024 a quelques attaches avec les Knicks. Déjà, il a joué là-bas, lors de sa dernière saison en carrière, en 2012/13. Ensuite, il connaît bien Jalen Brunson pour l’avoir coaché à Dallas en 2021/22, l’année où ils ont été jusqu’en finale de conférence Ouest, avant le départ de ce dernier vers New York.

Désormais, la balle est dans le camp des dirigeants texans car, étant sous contrat, le coach de Dallas aura besoin de leur autorisation pour rencontrer les Knicks. Alors, que vont faire les Mavericks ?

Et Jason Kidd aussi, serait-il vraiment attiré par ce challenge, lui qui commentait encore récemment la future arrivée de Cooper Flagg dans le Texas ?