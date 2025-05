Avec Cooper Flagg, Jason Kidd va pouvoir jouer grand comme petit

S’il ne fait pas le moindre doute que les Mavericks vont sélectionner Cooper Flagg comme premier choix de la Draft, reste désormais à envisager comment l’équipe texane va exploiter l’actuel prodige de Duke. Sans entrer dans tous ses plans tactiques alors que la free agency n’a pas encore débuté, Jason Kidd a laissé entrevoir toutes les possibilités que va lui offrir Cooper Flagg. L’entraîneur de Dallas a mis en avant la capacité de son futur joueur à pouvoir évoluer dans différents registres et positions sur le parquet, dans une interview au podcast DLLS Mavs.

Ailier de grande taille, Copper Flagg est d’une rare polyvalence pour son âge et son gabarit. Et Jason Kidd envisage de multiples options quant à son utilisation. « Quand je regarde des vidéos de lui, je vois un jeune homme de seulement 18 ans qui peut faire beaucoup de choses » a-t-il expliqué. « Il n’aura pas 19 ans avant décembre, ce qui est assez surprenant. Il peut jouer du poste 2 au poste 4. Et dans le jeu actuel, il pourrait même glisser au poste 5, si on doit vraiment définir à quel poste il joue. »

Un pivot par séquences ?

Jamais frileux quand il s’agit d’expérimenter avec de jeunes joueurs, lui qui avait chez les Bucks installé Giannis Antetokounmpo comme meneur pendant quelques mois, Jason Kidd laisse le champ des possibles grand ouvert concernant Cooper Flagg, surtout s’il venait à prendre encore quelques centimètres avec la fin de sa croissance.

« Il va peut-être encore grandir alors qu’il n’a que 18 ans. Et on peut le faire jouer comme arrière par la qualité de son tir et par sa capacité à pouvoir poser son dribble. Le gamin de Duke nous donne de nombreuses options. Il peut jouer à plusieurs postes. On pourrait avoir un cinq très grand comme jouer petit. En tant que coach autant qu’en tant que fan des Mavs, c’est une période prometteuse. »

Cooper Flagg pourrait ainsi glisser aux côtés de Kyrie Irving (quand il sera remis de blessure), P.J. Washington, Anthony Davis et Dereck Lively II pour un cinq d’une longueur impressionnante. Un atout considérable en défense, ce qui ne sera pas pour déplaire au GM Nico Harrison. « On pense vraiment que nous sommes construits pour gagner un titre, et nous avons hâte d’être à cet été et à la saison prochaine » a assuré Jason Kidd.

Notamment pour avoir l’opportunité de mettre de côté une saison 2024/25 aux airs de montagnes russes.

« Quand je dis que notre saison a été incroyable, ce que je veux dire, c’est qu’on a vécu quatre ou cinq saisons condensées en une seule » estime-t-il. « Quand vous repensez aux blessures, le trade de Luka, les blessures, encore les blessures… Mais personne n’a baissé les bras dans le vestiaire. Nous avons beaucoup appris, nous sommes allés de l’avant. J’étais très fiers de ces jeunes joueurs dans le vestiaire et de mon staff pour les avoir mis en position de connaître le succès. »

Les Mavericks vont aussi recruter pour compenser l’absence de Kyrie Irving

Avec Cooper Flagg en approche, les Mavericks vont être encore plus à prendre au sérieux à la rentrée, même si la free agency décidera aussi en bonne partie de la prochaine saison Jason Kidd a ainsi laissé toutes les options ouvertes quant au replacement de Kyrie Irving le temps de sa convalescence.

« On sait que Kyrie Irving va être absent, et on peut en voir le côté positif. Il ne reviendra pas avant janvier, février ou mars. On va être en mesure de construire l’effectif avec ça, peut-être chercher un joueur qui comblera ce vide jusqu’à ce que Kyrie soit de retour, un joueur qui puisse aussi jouer avec Kyrie. Ou même un joueur qui ne jouera pas autant une fois que Kyrie sera de retour » développe ainsi l’entraîneur.

Sans même parler de ce « gamin de Duke » et de ses qualités de créateur qui feront beaucoup de bien à Dallas.