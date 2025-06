Qui pour remplacer Tom Thibodeau à New York ?

Tom Thibodeau évincé malgré son bilan sportif, les Knicks ont désormais besoin de trouver un nouveau coach, cette « nouvelle voix » qui semble, d’après les dirigeants, nécessaire pour que ce groupe aille en Finals. Seulement, d’après Marc Stein, la franchise n’a pas actuellement de plan précis pour assurer la succession de Tom Thibodeau.

Il n’y a donc pas de liste de coaches ciblés, et encore moins de favoris. Selon notre confrère, deux noms pourraient être approchés. Ce sont Jay Wright et Johnnie Bryant. Pourquoi eux ?

Le premier a remporté deux titres NCAA avec Villanova et a surtout dirigé Jalen Brunson, Mikal Bridges et Josh Hart à l’université, avant de s’éloigner de la ligue universitaire. Néanmoins, le journaliste de CBS, Seth Davis, qui travaille avec Jay Wright depuis trois ans, indique que « d’après les conversations que l’on a ensemble, j’ai davantage de chances d’être le coach des Knicks que lui ».

Quant au second, assistant aux Cavs, il est actuellement finaliste pour devenir le prochain coach des Suns et si son nom circule, c’est parce qu’il fut le premier assistant de Tom Thibodeau pendant quatre saisons, entre 2020 et 2024.

De plus, Marc Stein évoque aussi l’intérêt des Knicks pour Ime Udoka et Jason Kidd, tout en précisant que les Rockets n’autoriseront pas leur coach à rencontrer les Knicks.

Enfin, New York peut toujours se tourner vers les entraîneurs licenciés ces dernières semaines, qui sont nombreux et prestigieux : Michael Malone, Mike Budenholzer, Mike Brown, Taylor Jenkins. Ou pourquoi pas regarder vers les assistants, comme Chris Quinn ou Dave Bliss, qui n’ont pas été retenus par les Suns…