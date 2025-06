Les Knicks virent Tom Thibodeau !

Surprise à New York. Alors que les Knicks viennent de s’incliner en finale de conférence face aux Pacers, la franchise n’a pas tardé avant de sceller le sort de Tom Thibodeau, qui prend la porte !

Shams Charania, d’ESPN, indique que la direction du club pense qu’une « nouvelle voix » est nécessaire pour guider l’équipe dans la prochaine étape. Sans doute que Leon Rose, le président, estime que l’ancien coach des Bulls et des Wolves a atteint son plafond de verre, et que les Knicks ne peuvent pas viser plus haut avec lui.

C’est que la marge de manœuvre du club est très limitée autour de Jalen Brunson, Karl-Anthony Towns, OG Anunoby, Mikal Bridges, Josh Hart et Mitchell Robinson.

Les rotations très courtes de « Thibs », remises en cause par ses propres joueurs, ont-elles eu raison de la patience de ses dirigeants ? Paradoxalement, c’est à la fin de la saison où les Knicks ont connu finalement très peu de blessures que Tom Thibodeau prend donc la porte. Mais c’est aussi peut-être parce que les dirigeants ont vu ce que le coach faisait avec un groupe au complet qu’ils ont aussi décidé de tourner la page…

226 victoires pour 174 défaites

Toutefois, malgré toutes les critiques qui peuvent être émises contre le double « Coach de l’année » (2011 et 2021), il faut aussi se souvenir de l’instabilité qui régnait à son arrivée sur le banc de « Big Apple », avec les échecs successifs de Derek Fisher, Kurt Rambis, Jeff Hornacek ou encore David Fizdale.

En cinq ans, Tom Thibodeau a ainsi mené quatre fois les Knicks en playoffs, dont deux fois en demi-finale et une fois en finale de conférence. La meilleure période du club depuis la fin des années 1990.

Il quitte ainsi New York avec un bilan de 226 victoires pour 174 défaites en saison régulière, soit 56.5% de succès.

Seuls Red Holzman (466 victoires, 59.5% de victoires), à la tête de l’équipe lors des titres de 1970 et 1973, Joe Lapchick (326 victoires, 56.9%) et Jeff Van Gundy (248 victoires, 59.0%) ont plus gagné sur le banc de New York.