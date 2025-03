Mikal Bridges demande à Tom Thibodeau d’économiser son cinq !

La gestion des minutes de Tom Thibodeau est un grand débat, qui existe depuis de longues années. Un sujet encore d’actualité aujourd’hui puisque les deux joueurs qui jouent le plus de minutes cette saison sont Josh Hart et Mikal Bridges titulaires aux Knicks avec 37.9 minutes de jeu par soir !

Un rythme lourd qui pèse sur les organismes. De quoi pousser Mikal Bridges à demander à son entraîneur de faire tourner davantage l’effectif…

« Parfois, ce n’est pas facile pour le corps », a déclaré le héros de la nuit en amont de la victoire en prolongation face aux Blazers… durant laquelle il a joué 41 minutes. « C’est ce qu’il veut en tant que coach mais j’ai voulu lui parler un peu pour lui dire que nous avons une bonne équipe quand les remplaçants rentrent également, et qu’on n’a pas besoin de jouer 48 ou 47 minutes. Nous avons beaucoup de bons joueurs dans cette équipe qui peuvent nous prendre des minutes. Ça aide en défense, en attaque. Ça permet d’éviter d’avoir des joueurs fatigués sur le terrain, qui donnent des points faciles. Ça permet de laisser des joueurs frais sur le terrain. »

« C’est juste que, parfois, je pense qu’il s’enferme dans ses habitudes et qu’il se bloque »

On le sait : les titulaires des Knicks sont ceux qui sont (très largement) le plus sollicités cette année en NBA, avec un total cumulé de 2 353 minutes sur le parquet, contre seulement 802 minutes pour les remplaçants.

Concrètement, cela signifie que les titulaires de Tom Thibodeau jouent environ six minutes de plus par match que la moyenne des titulaires de la ligue. Et donc qu’après 65 matchs, c’est comme s’ils avaient joué 10 matchs de plus que le titulaire moyen de la Grande Ligue cette saison.

Pourtant, les Knicks ont des ressources, à l’image de Mitchell Robinson qui a fait son retour récemment ou encore Landry Shamet qui a montré qu’il pouvait apporter en sortie de banc. Même le Français Pacôme Dadiet est toujours à la recherche d’une occasion pour se montrer, lui qui n’a joué que 14 matchs cette saison.

« Je ne crois pas qu’il me contredise. C’est juste que, parfois, je pense qu’il s’enferme dans ses habitudes et qu’il se bloque. Il veut juste garder le gars sur le terrain », a continué Mikal Bridges. « Parfois, il faut lui dire, comme pour Landry [Shamet], par exemple, ou quelqu’un d’autre, de le laisser sur le terrain, car il joue bien. »