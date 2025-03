Mikal Bridges, le spécialiste des matchs très, très, très serrés

En jambes durant toute la rencontre, Mikal Bridges n’a pas tremblé au moment de prendre le tir de la gagne. À 3-points, face au cercle, il a transpercé le filet à la sirène, offrant la victoire aux Knicks. Après prolongation.

« Il fallait juste gagner le match, être en rythme, nous avons des créateurs et tout le monde est prêt à jouer« , a commenté l’ailier au bout de l’effort, lui qui a joué 41 minutes face à Portland.

Une rencontre haletante que Mikal Bridges a bouclé avec 33 points à 13/21 au tir dont 2/4 de loin, dont cet incroyable tir au buzzer qui se place déjà parmi les plus grands shoots de la saison.

Karl-Anthony Towns a loué le sang froid de l’ailier : « C’est clairement l’homme du jour. Il a eu le ballon et il était confiant. Ce qui est encore mieux dans ce tir, c’est qu’il venait tout juste d’en rater un et il a eu la confiance nécessaire pour tirer à nouveau en prenant un tir encore plus compliqué. Donc bravo à lui. »

Un coutumier du fait

De son côté, Josh Hart s’attendait à une rencontre compliquée : « Nous savions que ça allait être dur et qu’ils n’allaient pas abandonner, même lorsque nous avions six points d’avance à une minute de la fin. On aurait dû sceller le match, mais on ne l’a pas fait. »

Coincé dans un match piège, les Knicks ont pu s’en sortir grâce à Mikal Bridges. Sur son compte X, Josh Hart a félicité son coéquipier avec la simple mention « Killa« , soit « tueur ». Un terme plus qu’adapté à la situation.

Depuis 1996, date à laquelle la NBA a commencé à enregistrer toutes les possessions, ce match entre Knicks et Blazers est la deuxième rencontre la plus serrée de l’histoire avec 42 changements de leaders au score !

La première position est occupée par un match entre Nets et Hawks en 2023 où les deux équipes s’étaient échangées le « leadership » à la marque à 43 reprises. Un duel remporté par Brooklyn grâce à un tir de… Mikal Bridges.

Mikal Bridges Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 PHX 82 30 43.0 33.5 80.5 0.7 2.5 3.2 2.1 2.5 1.6 0.9 0.5 8.3 2019-20 PHX 73 28 51.0 36.1 84.4 0.9 3.1 4.0 1.8 2.2 1.4 1.0 0.6 9.1 2020-21 PHX 72 33 54.3 42.5 84.0 1.1 3.2 4.3 2.1 1.6 1.1 0.8 0.9 13.5 2021-22 PHX 82 35 53.4 36.9 83.4 0.9 3.3 4.2 2.3 1.8 1.2 0.8 0.4 14.2 2022-23 * All Teams 83 36 46.8 38.2 89.5 1.0 3.4 4.4 3.3 1.9 1.1 1.5 0.7 20.1 2022-23 * PHX 56 36 46.3 38.7 89.7 1.0 3.3 4.3 3.6 2.1 1.2 1.4 0.8 17.2 2022-23 * BRK 27 34 47.5 37.6 89.4 0.9 3.6 4.5 2.7 1.6 1.0 1.8 0.6 26.1 2023-24 BRK 82 35 43.6 37.2 81.4 0.8 3.7 4.5 3.6 1.4 1.0 2.0 0.4 19.6 2024-25 NYK 65 38 49.5 35.0 76.3 0.9 2.3 3.2 3.5 1.5 0.9 1.5 0.6 17.5 Total 539 33 48.3 37.1 84.0 0.9 3.1 4.0 2.7 1.9 1.2 1.2 0.6 14.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.