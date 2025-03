Stats & Highlights | Les Knicks sauvés au buzzer

Du suspense à Portland puisque les Knicks s’imposent 114-113 après prolongation sur un 3-points au buzzer de Mikal Bridges. Scoot Henderson (30 points) avait envoyé tout le monde en prolongation en plantant huit points en une minute pour égaliser (106-106). Puis Deni Avdija pensait avoir fait le plus dur en donnant l’avantage aux Blazers à trois secondes de la fin. Mais sur la dernière possession, Bridges fait la remise en jeu pour Josh Hart, qui lui fait un « main à main », et là, l’ailier des Knicks balance un 3-points qui fait mouche dans un silence de cathédrale !

Moins de suspense à Toronto où les Sixers ont clairement activé le mode « tanking » avec une défaite 118-105 face aux coéquipiers de AJ Lawson (28 points) et de Jared Rhoden (25 points, 12 rebonds). Auteurs d’un vilain 7 sur 35 à 3-points, les partenaires de Guerschon Yabusele subissent une 8e défaite de rang à l’extérieur.

Tout va mieux pour les Grizzlies qui enchaînent une 4e victoire de suite alors qu’ils évoluent sans Jaren Jackson Jr. Certes, Memphis a beaucoup souffert au rebond face au Jazz, mais les shooteurs ont largement compensé avec 30 points pour Luke Kennard à 7 sur 9 à 3-points, et même 4 sur 7 de loin pour Ja Morant. C’est Kennard, sur une action à quatre points, qui donne un avantage décisif aux Grizzlies à l’entrée du « money time ».

Enfin, les Spurs répondent aux Mavericks, et à défaut de jouer le « play-in », les partenaires de « Wemby » vont jouer les trouble-fête dans la course au… « play-in ».

Toujours aussi déplumés, les joueurs de Jason Kidd cèdent face au match ultra-complet de De’Aaron Fox, qui compile 32 points, 11 passes et 9 rebonds. C’est Fox, dans le 3e quart-temps, qui fait la différence sur un 3-points et un dunk au coeur d’un 8-0. A l’arrivée, San Antonio s’impose 126-116 et met fin à une série de trois revers de suite.

Portland – New York : 113-114 (a.p)

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

ATL 123 CHA 110 BOS 112 OKC 118 TOR 118 PHI 105 MIA 104 LAC 119 HOU 111 PHO 104 MEM 122 UTH 115 SAS 126 DAL 116 DEN 95 MIN 115 POR 113 NYK 114

Toronto – Philadelphie : 118-105

Memphis – Utah : 122-115

San Antonio – Dallas : 126-116

