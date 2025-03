Le quatre à la suite pour Trae Young (35 points, 12 passes) et les Hawks face aux Hornets

À l’heure d’entamer le dernier mois de la saison régulière, les Hawks sont encore venus à bout d’un adversaire à leur portée : avec un Trae Young auteur d’un gros « double-double » (35 points, 12 passes), ils ont disposé des Hornets (123-110) pour signer leur quatrième victoire de suite.

D’abord emmenés par un Dyson Daniels dissuasif, les Hawks ont eu du mal à contenir Miles Bridges (31 points) et l’attaque des Hornets en début de match. Il a fallu l’arrivée des remplaçants – auteur de 12 des 30 premiers points géorgiens – pour que les Hawks stoppent l’hémorragie.

Quasiment pas intégré dans les rotations de Quin Snyder jusque-là, Dominick Barlow a été diaboliquement efficace des deux côtés du terrain avec le peu de temps de jeu qui lui a été donné.

Le show Trae Young

En tête à la pause (52-48), les Hawks ont continué de mettre la pression sur leurs visiteurs du soir avec un 11-0 en un peu plus de trois minutes pour entamer le 3e quart-temps. Le virevoltant Trae Young, victime d’un contusion au quadriceps gauche lors de la dernière victoire contre les Sixers et à seulement neuf points à la pause, a donné un peu plus de rythme à l’attaque géorgienne. Auteur de 15 points dans le 3e quart-temps – dont neuf sur lancers-francs, il a permis aux siens de créer le premier écart conséquent de la rencontre (+14, 72-58).

Mais les Hornets, et notamment LaMelo Ball (25 points), n’ont pas lâché en revenant à quatre points dès l’entame de la dernière période (89-85). Une frayeur sans conséquence puisque Charlotte, qui n’a jamais mené depuis la fin du premier quart-temps, a multiplié les erreurs dans la dernière période.

Auteurs d’un match globalement maitrisé, Trae Young et les Hawks recevront les Clippers de Nicolas Batum, vendredi, avant de retrouver ces mêmes Hornets, mardi, au Spectrum Center. De leur côté, les hommes de Charles Lee iront rendre visite aux Spurs, le même jour.

CE QU’IL FAUT RETENIR

— Trae Young parfait sur la ligne des lancers-francs. Avec un 21/21 sur la ligne de réparation (pour 35 points), le meneur des Hawks est devenu le sixième joueur de l’histoire de la Grande Ligue à inscrire autant de lancers-francs dans un match de saison régulière, sans en rater aucun. Après Dominique Wilkins, Deron Williams, Kevin Durant, James Harden et Jimmy Butler.

— Des Français discrets. Avec moins de « ticket shoots » depuis le retour aux affaires de Trae Young, Zaccharie Risacher a été peu en vue : en 21 minutes, il a terminé à 8 points à 3/7 aux tirs et 4 rebonds. Il a d’ailleurs passé la totalité du dernier quart-temps sur le banc. Moussa Diabaté (2 points, 5 rebonds), entré en jeu tardivement en première période, n’a joué que onze minutes. Tidjane Salaün était lui touché à la cheville.

— Les Hornets trop dispendieux. Si elle a été dans le match en première période, la franchise de Caroline du Nord paye cash ses 21 pertes de balle, ayant occasionné 25 points adverses.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.