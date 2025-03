Interview Moussa Diabaté : « Je n’ai pas de tactique particulière au rebond, c’est juste instinctif »

À Charlotte, tout le monde s’attendait à ce que Tidjane Salaün soit le Français le plus en vue cette saison, mais c’est finalement Moussa Diabaté qui s’est le plus illustré.

Avec ses 5.4 points et 6.6 rebonds de moyenne sur 18 minutes, mais surtout une impressionnante efficacité au rebond offensif, le pivot de 23 ans a effectivement surpassé bon nombre d’attentes chez les Hornets où ses entraîneurs, « contents » de lui, lui disent de « continuer à avancer, travailler et montrer de bonnes choses ».

De quoi s’ouvrir les portes de l’Equipe de France durant l’été, grâce à toutes ses belles performances ? Entre « énergie et dureté », Moussa Diabaté s’estime en tout cas capable d’apporter positivement au groupe tricolore, désormais dirigé par Fred Fauthoux.

À un mois de la fin de saison, le 43e choix de la Draft 2022 nous dresse donc le bilan (provisoire) de sa troisième année dans la ligue, en marge de cette renversante victoire de Charlotte à Miami qui a eu le mérite de mettre tout le vestiaire de bonne humeur. À commencer par LaMelo « LaFrance » Ball, jamais le dernier quand il s’agit de perturber une interview avec les quelques mots de Français qu’il maîtrise…

« J’ai simplement plus d’opportunités ici »

Moussa, vous passiez le plus clair de votre temps en G-League ces deux dernières années (avec les Clippers), et vous voilà aujourd’hui devenu un « vrai » joueur de rotation en NBA à Charlotte. Où s’est faite la différence ?

Je dirais que j’ai simplement plus d’opportunités ici et je pense que c’est ce qui m’aide énormément. J’ai aussi eu la chance de pouvoir progresser bien sûr, mais je pense que le fait d’avoir plus opportunités, ça a été la chose la plus importante pour moi. Ça m’a permis de faire des erreurs, de les comprendre et d’apprendre à partir de là.

Comment êtes-vous parvenu à vous imposer chez les Hornets ?

C’est juste mon travail et mon professionnalisme. J’ai fait du bon boulot, je suis resté concentré, j’ai travaillé dur tous les jours et je me suis montré régulier… C’est simplement la vie d’un professionnel, donc j’ai fait ce que j’avais à faire au quotidien et voilà où ça m’a mené.

Ça vous aura mené jusqu’à ce vrai contrat garanti de trois ans et non plus un simple « two-way contract »…

[Les dirigeants] ont surtout voulu me récompenser de tout mon travail, mais pour moi, c’est simplement un accomplissement supplémentaire et j’en ai encore d’autres [à réaliser]. Donc il faut juste que je continue à travailler.

« Bah, sans te mentir, je vais simplement chercher la balle… »

Vous êtes certainement au courant, mais sur les réseaux sociaux, certains s’amusent à vous comparer à Dennis Rodman en raison de votre efficacité au rebond. Parlez-nous de votre science du rebond, de ce qui se passe dans votre tête à ce moment-là.

[Il sourit] Bah, sans te mentir, je vais simplement chercher la balle… Je n’ai pas de tactique particulière, c’est juste instinctif pour moi. Je cherche simplement à attraper la balle et puis c’est tout. Après, je joue dur, je travaille bien et je joue à fond, donc ça te donne encore plus de chances [de tout capter] et tu finis par récolter ce qui t’est dû.

Malheureusement, les Hornets ne joueront plus après le mois d’avril, mais comment comptez-vous utiliser les dernières semaines de compétition ?

En faisant en sorte de continuer à avancer. Même si on n’est pas qualifiés pour les playoffs, il me reste encore énormément de choses à comprendre et à apprendre. On se réveille tous les jours pour progresser, donc je vais juste chercher à avancer.

En parlant de progrès, dans quels secteurs avez-vous le plus progressé par rapport à la saison dernière et celle d’avant ?

Je dirais ma lecture du jeu, sur les « pick-and-roll » et en défense notamment. Ouais, ma lecture du jeu en général, en attaque ou en défense, c’est vraiment la même chose pour moi.

Et dans quels secteurs souhaitez-vous progresser pendant l’intersaison ?

Je dois encore travailler sur mon shoot, que ce soit au niveau des lancers-francs, à mi-distance ou même à 3-points. Mais je dois aussi bosser mes « skills », car en tant que « short roller » sur « pick-and-roll » j’ai énormément de possibilités en attaque. Donc je dirais le shoot et mes « skills », avec bien sûr mes finitions près du cercle.

Donc tout est déjà parfait au rebond…

[Il rigole] Ouais, ouais, bon… On va toujours continuer à se la donner !

« Bien sûr que je suis intéressé par l’Equipe de France »

Collectivement, qu’est-ce qui vous donne confiance pour la suite du projet ?

Ce que j’aime, c’est que tout le monde a envie de progresser. C’est ça le plus important et ça aide énormément à avoir confiance en la suite.

Pour autant, il a manqué des choses à l’équipe pour ne serait-ce que faire mieux que la saison dernière…

Je pense qu’on n’a pas été assez réguliers, c’est surtout ça à mon sens. Mais on a aussi eu tellement de blessures… Ce n’est pas une excuse et c’est un peu cliché dit comme ça, mais ça n’aide pas du tout non plus, donc bon…

Malgré tout, si vous deviez noter votre saison sur 10 actuellement, combien vous donneriez-vous ?

Mmmh… Je me donnerais peut-être un 6 ou un 7. Ouais, 6 ou 7. Ça ne regarde que moi bien sûr, mais j’ai accompli les choses que je voulais accomplir, donc c’est bien, même s’il y a encore énormément de choses à faire comme je le répète.

Pour finir, évoquons l’Equipe de France, qui vient officiellement de se qualifier pour l’Euro 2025. Où en êtes-vous dans votre tête à ce niveau ?

Bien sûr que je suis intéressé, ce serait un honneur. Après, ce sont des choses qui ne dépendent pas de moi et je vais devoir discuter avec le staff…

Justement, avez-vous pu discuter avec le nouveau sélectionneur par exemple ?

Non, je n’ai parlé avec personne pour l’instant. Mais Boris Diaw [le manager général des Bleus, ndlr] m’avait envoyé un message et je pense qu’il va venir à Charlotte à un moment. On verra, je ne sais pas trop comment ça va se passer et je me concentre déjà sur moi. Prenons les choses une par une.

Propos recueillis à Miami

Moussa Diabate Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 LAC 22 9 51.1 50.0 62.5 1.4 0.9 2.3 0.2 0.7 0.3 0.4 0.4 2.7 2023-24 LAC 11 6 52.6 0.0 64.3 1.4 0.8 2.2 0.4 0.4 0.5 0.2 0.1 2.6 2024-25 CHA 55 18 59.0 0.0 57.5 2.9 3.7 6.6 0.9 1.6 0.7 0.9 0.6 5.4 Total 88 15 57.2 25.0 59.0 2.4 2.6 5.0 0.6 1.2 0.6 0.7 0.5 4.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.