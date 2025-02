Un contrat de trois ans à Charlotte pour Moussa Diabaté !

Après avoir passé la première partie de saison en « two-way contract », Moussa Diabaté récolte enfin un vrai contrat avec les Hornets. Un contrat de trois ans, précise ESPN, grâce à une partie de la « room exception ».

Un contrat qui lui permet donc de finir cette campagne dans l’effectif de Charles Lee à temps plein, et qui le lie donc à la franchise de Caroline du Nord jusqu’en 2027, même si les deux prochaines années ne sont sans doute pas totalement garanties, ou qu’elles sont au moins soumises à des conditions…

C’est en tout cas un vrai signe de confiance de la franchise pour l’un des meilleurs rebondeurs offensifs de la NBA qui, s’il reste fruste offensivement, apporte son énergie et son envie dès qu’il pose les pieds sur le parquet.

Et ce même si le transfert annulé de Mark Williams embouteille la raquette, avec l’arrivée de Jusuf Nurkic en plus. Il faudra toutefois suivre la situation de ce dernier, qui pourrait potentiellement être libéré par Charlotte dans les prochains jours, afin de lui permettre de rejoindre une équipe plus compétitive pour la fin de saison.

Moussa Diabate Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 LAC 22 9 51.1 50.0 62.5 1.4 0.9 2.3 0.2 0.7 0.3 0.4 0.4 2.7 2023-24 LAC 11 6 52.6 0.0 64.3 1.4 0.8 2.2 0.4 0.4 0.5 0.2 0.1 2.6 2024-25 CHA 42 19 59.4 0.0 55.9 3.1 4.0 7.1 0.9 1.6 0.7 0.9 0.7 4.7 Total 75 14 56.9 25.0 58.4 2.3 2.6 5.0 0.6 1.1 0.5 0.7 0.5 3.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.