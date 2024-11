Moussa Diabaté est-il le meilleur rebondeur offensif de NBA ?

Toujours en « two-way contract », Moussa Diabaté était pourtant encore titulaire pour les Hornets la nuit dernière, face aux Bucks. Il faut dire que les deux pivots principaux de l’équipe (Nick Richards et Mark Williams) sont à l’infirmerie et que le Français (2m11) apporte sa taille et son énergie face aux intérieurs adverses.

La nuit dernière, il n’a pas marqué, se faisant contrer par Brook Lopez, Giannis Antetokounmpo ou Bobby Portis.

Néanmoins, pour la sixième fois de l’année, il a dépassé le seuil des 10 rebonds, faisant encore une fois la majorité de sa moisson (11) au rebond offensif (7). Depuis le début de la campagne, il a ainsi capté 55 rebonds offensifs, ce qui le place au 6e rang en NBA. Sauf que les joueurs devant lui, Ivica Zubac (72), Jakob Poeltl (69), Alperen Sengun (62), Clint Capela (57) et Jalen Duren (57) jouent tous beaucoup plus…

En tête du classement, le pivot croate des Clippers a ainsi disputé deux fois plus de minutes : 572 contre 288 !

Le joueur qui se bat le plus au rebond offensif

Ainsi, si on représente (axe horizontal) le nombre de rebonds offensifs que les meilleurs rebondeurs disputent par minute passé sur le parquet, par rapport (axe vertical) au nombre de rebonds offensifs qu’il récupère par minute passé sur le parquet, on voit que le Français est celui qui tente d’aller gratter le plus de rebonds après un tir raté.

C’est Kevon Looney qui est jusqu’à présent le rebond offensif le plus efficace de la ligue, le pivot des Warriors profitant des changements défensifs adverses pour souvent se retrouver face à des joueurs plus petits au rebond.

Moussa Diabaté est lui dans un autre style, tout en énergie pour se jeter dès que ses coéquipiers dégainent.

« C’est la chose la plus importante. Tout commence par l’énergie. C’est comme ça que je joue et c’est la seule manière pour moi de jouer. Donc je dois apporter de mon énergie à l’équipe et être cet energizer qui peut aider. »

Un « energizer » à temps plein

Il faut dire aussi qu’avec ses limites offensives, et des coéquipiers (LaMelo Ball, Brandon Miller…) très gourmands en termes de tir, l’ancien des Clippers sait que son rôle offensif se limite à poser des écrans et aller chercher des rebonds pour récupérer des possessions supplémentaires. Quitte à ce qu’il ne regarde parfois même plus le cercle…

Un profil de pur « energizer » sans doute trop léger pour être titulaire, mais toujours utile en sortie de banc.

« Il a faim. Il a envie de manger toutes les minutes, il se bat, il a envie de manger tous les rebonds offensifs. J’adore sa ténacité des deux côtés du terrain » expliquait récemment son coach, Charles Lee, qui confirme des discussions internes par rapport au fait de transformer le « two-way contract » de Moussa Diabaté en vrai contrat.

Le problème, c’est que les Hornets ont déjà 15 joueurs avec des contrats garantis, et qu’il faudrait donc couper quelqu’un pour signer Moussa Diabaté à temps plein. Mais le bail de Taj Gibson n’est que partiellement garanti…

Moussa Diabate Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 LAC 22 9 51.1 50.0 62.5 1.4 0.9 2.3 0.2 0.7 0.3 0.4 0.4 2.7 2023-24 LAC 11 6 52.6 0.0 64.3 1.4 0.8 2.2 0.4 0.4 0.5 0.2 0.1 2.6 2024-25 CHA 15 17 61.0 0.0 36.4 3.2 4.7 7.9 0.5 1.3 0.5 0.8 0.9 3.6 Total 48 11 55.1 50.0 56.1 2.0 2.0 4.0 0.3 0.8 0.4 0.5 0.5 3.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.