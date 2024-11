L’affamé Moussa Diabaté n’en finit plus d’impressionner

Deuxième « double-double » consécutif pour Moussa Diabaté et cette fois, ce n’est pas dans le « garbage time » mais au cœur d’une victoire serrée, face aux Bucks, que le Français a fait des dégâts.

Sa ligne de stats finale ? 12 points à 6/7 au tir, 14 rebonds (dont 10 offensifs) et 3 contres en 25 minutes !

« Il a faim. Il a envie de manger toutes les minutes, il se bat, il a envie de manger tous les rebonds offensifs. J’adore sa ténacité des deux côtés du terrain » apprécie ainsi logiquement son coach, Charles Lee.

Bientôt un vrai contrat ?

Monstrueux d’activité, le Français a ainsi offert de multiples secondes chances à son équipe, ce qui l’a bien aidé à venir à bout des Bucks, dans une rencontre marquée par une dernière faute « fantôme ».

« C’est un connecteur. C’est un terme qu’on a beaucoup utilisé » reprend le coach sur le Français. « Il le fait en défense, avec sa communication et sa polyvalence, mais il le fait aussi en attaque, avec ses rebonds offensifs qu’il ressort pour des 3-points qui font mal. Ce soir, il a aussi réalisé un « move » poste bas, au buzzer de la possession. C’est super de le voir réaliser tout ça. Le basket vous récompense en général quand vous jouez avec ce type d’énergie et d’effort, et c’est bon de le voir récupérer les ballons qui traînent et les actions qui se jouent à l’envie. »

De quoi voir son « two-way contract » se transformer en vrai contrat NBA rapidement ?

Moussa Diabate Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 LAC 22 9 51.1 50.0 62.5 1.4 0.9 2.3 0.2 0.7 0.3 0.4 0.4 2.7 2023-24 LAC 11 6 52.6 0.0 64.3 1.4 0.8 2.2 0.4 0.4 0.5 0.2 0.1 2.6 2024-25 CHA 11 16 64.3 0.0 37.5 2.4 4.6 7.0 0.5 1.3 0.3 0.7 0.7 3.5 Total 44 10 55.3 50.0 57.9 1.6 1.8 3.4 0.3 0.8 0.3 0.4 0.4 2.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.