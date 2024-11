À Charlotte, un Français fait de plus en plus parler de lui et il ne s’agit pas de Tidjane Salaün, pourtant 6e choix de la dernière Draft, mais bien de Moussa Diabaté, seulement détenteur d’un « two-way contract ».

Sans Mark Williams ni Nick Richards, il y avait des minutes à prendre dans la raquette des Hornets et le jeune intérieur tricolore en profite. Entré en jeu chaque soir depuis la reprise (3.5 points et 7.0 rebonds en 16 minutes), il est encore monté d’un cran depuis trois matchs (5.3 points, 13.7 rebonds et 2.0 contres en 27 minutes), avec surtout trois sorties au-dessus des 10 rebonds et son premier « double-double » en carrière.

« C’est une bénédiction et je suis juste content d’avoir l’opportunité de montrer ce que je peux faire » a réagi le joueur de 22 ans, malgré la défaite à Orlando. « Je suis très heureux que le coach me fasse confiance et je dois continuer de faire ce que je fais. »

Autrement dit, apporter toute son « énergie » sous les panneaux dès qu’il entre en jeu : « C’est la chose la plus importante. Tout commence par l’énergie. C’est comme ça que je joue et c’est la seule manière pour moi de jouer. Donc je dois apporter de mon énergie à l’équipe et être cet energizer qui peut aider. »

Il a su séduire son coach et ses coéquipiers

Devenu la première rotation des Hornets dans la raquette, Moussa Diabaté savoure donc cette occasion de se montrer en Caroline du Nord, après deux saisons à se contenter des miettes chez les Clippers mais à toutefois briller en G-League.

« Il a été phénoménal » a apprécié Charles Lee, son coach, la nuit dernière. « Parfois, je dois même me rappeler qu’il n’est qu’en « two-way contract » et que je dois un peu me calmer. Mais il apprend les choses de manière phénoménale et sa compétitivité est très contagieuse. Les gars adorent quand, tout à coup, il attrape des rebonds offensifs et contre des tirs. Il nourrit notre équipe de bien des façons. »

Il y a quelques jours, en sortie de victoire contre Indiana, Charles Lee se montrait déjà très élogieux envers Moussa Diabaté qui, même sans scorer, était capable de peser grâce à sa seule présence au rebond et en défense.

« Après chaque match, je parle beaucoup, mais l’une des choses par lesquelles j’ai terminé, c’était : ‘Comment fais-tu pour avoir un impact sans marquer de points ?’ » racontait alors l’ancien assistant des Celtics. « Je suis super fier de lui et de ses efforts. Je suis fier qu’il ne soit pas obsédé par les statistiques et le scoring. Il fait le sale boulot et vous avez besoin de ces gars, capables de tenir ce rôle. »

Moussa Diabate Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 LAC 22 9 51.1 50.0 62.5 1.4 0.9 2.3 0.2 0.7 0.3 0.4 0.4 2.7 2023-24 LAC 11 6 52.6 0.0 64.3 1.4 0.8 2.2 0.4 0.4 0.5 0.2 0.1 2.6 2024-25 CHA 10 14 57.1 0.0 37.5 2.3 3.9 6.2 0.4 1.4 0.2 0.8 0.5 2.7 Total 43 9 52.9 50.0 57.9 1.6 1.6 3.2 0.3 0.8 0.3 0.4 0.3 2.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.