Tidjane Salaün satisfait « d’avoir pu jouer un peu »

Cette nuit, un 12e français a foulé les parquets cette saison et c’était très attendu. Touché au majeur de la main gauche, Tidjane Salaün piaffait d’impatience sur le banc, et Charles Lee lui a offert ses grands débuts en NBA face au Heat. C’était la première sortie à domicile des Hornets, et le 6e choix de la Draft n’a pas franchement brillé avec aucun point inscrit en neuf minutes, et un +/- de -10 lors de ses passages sur le terrain.

« C’est bien d’avoir pu jouer un peu… J’aurais préféré un résultat différent pour ce match à domicile » a simplement réagi le Français après la rencontre. On était loin du Tidjane Salaün de la présaison (12 pts, 7 rbds/m), mais pour son coach, ce n’est que du classique.

Une mi-temps pour prendre ses marques

« Lors de son premier passage, ça ressemblait typiquement à un début en NBA » explique Charles Lee. « Du point de vue de l’énergie et de l’effort, c’était vraiment élevé. La compréhension du niveau, des actions et des habitudes de chacun n’était pas tout à fait là en première mi-temps, mais je trouve qu’une fois qu’il a pris ses marques, son deuxième passage en deuxième mi-temps a été bien meilleur. Il a été plus actif, il nous a aidés à prendre des rebonds et à mieux garder le ballon. »

Brandon Miller absent, Tidjane Salaün aura la possibilité de récupérer des minutes lors de sa prochaine sortie. Ce ne sera que mercredi, avec la réception des Raptors. Une équipe largement à la portée des jeunes Hornets.