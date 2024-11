Stats & Highlights | Brandon Miller renverse les Pacers, les Celtics ont eu peur

Tidjane Salaün profite des blessures aux Hornets pour récupérer une place dans le cinq majeur face aux Pacers, devenant le deuxième plus jeune titulaire de l’histoire du club, derrière Michael Kidd-Gilchrist. Maladroit, avec 2 points à 1/6 au tir, il verra surtout son compatriote Moussa Diabaté (14 rebonds, 3 contres) accompagner Brandon Miller dans le 23-2 qui va permettre à Charlotte de renverser le match en troisième quart-temps.

Sans six de ses huit meilleurs scoreurs, Zion Williamson étant également absent, les Pelicans n’ont rien pu faire face au Magic de Franz Wagner (27 points, 6 passes), qui met fin à une série de cinq revers consécutifs…

Les Celtics ont eu très peur face aux Nets, qui ont défendu tout-terrain quasiment tout le match. De quoi perturber le démarrage de Boston, toujours privé de Jaylen Brown, et qui a vu Cameron Johnson arracher la prolongation aux lancers-francs, Jayson Tatum ratant le 3-points de la gagne. Heureusement pour les champions en titre, Payton Pritchard est toujours en grande forme, et il le montre en prolongation, pour repartir avec la victoire.

Même sans Ja Morant, les Grizzlies n’ont connu aucune difficulté face aux Wizards, derrière les 39 points de Jaren Jackson Jr. et le premier triple-double de Scotty Pippen Jr. (11 points, 11 passes, 10 rebonds). Alex Sarr (8 points à 3/11, 5 rebonds, 5 passes) et Bilal Coulibaly (10 points) ont commis 8 des 18 balles perdues de leur équipe.

Pas de souci non plus pour les Wolves face à des Blazers lancés dans un « road trip » particulièrement éprouvant. Avec ses 37 points à 9/15 de loin, Anthony Edwards a joué son rôle offensif, Rudy Gobert (8 points, 15 rebonds, 3 contres) faisant lui son travail dans la raquette face à Deandre Ayton (4 points à 2/6 au tir) et Donovan Clingan.

La défense des Clippers a encore frappé, étouffant les Kings pour enchaîner un troisième succès de rang. Avec ses 31 points et 12 rebonds, Norman Powell a encore mené la charge offensivement pour la troupe de Tyronn Lue.

Charlotte – Indiana : 103-83

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CHA 103 IND 83 DET 122 ATL 121 ORL 115 NOR 88 BOS 108 BRO 104 CLE 136 GSW 117 NYK 116 MIL 94 DAL 113 PHO 114 MEM 128 WAS 104 OKC 126 HOU 107 MIN 127 POR 102 DEN 135 MIA 122 LAL 116 PHI 106 SAC 98 LAC 107

Orlando – New Orleans : 115-88

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CHA 103 IND 83 DET 122 ATL 121 ORL 115 NOR 88 BOS 108 BRO 104 CLE 136 GSW 117 NYK 116 MIL 94 DAL 113 PHO 114 MEM 128 WAS 104 OKC 126 HOU 107 MIN 127 POR 102 DEN 135 MIA 122 LAL 116 PHI 106 SAC 98 LAC 107

Boston – Brooklyn : 108-104

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CHA 103 IND 83 DET 122 ATL 121 ORL 115 NOR 88 BOS 108 BRO 104 CLE 136 GSW 117 NYK 116 MIL 94 DAL 113 PHO 114 MEM 128 WAS 104 OKC 126 HOU 107 MIN 127 POR 102 DEN 135 MIA 122 LAL 116 PHI 106 SAC 98 LAC 107

Memphis – Washington : 128-104

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CHA 103 IND 83 DET 122 ATL 121 ORL 115 NOR 88 BOS 108 BRO 104 CLE 136 GSW 117 NYK 116 MIL 94 DAL 113 PHO 114 MEM 128 WAS 104 OKC 126 HOU 107 MIN 127 POR 102 DEN 135 MIA 122 LAL 116 PHI 106 SAC 98 LAC 107

Minnesota – Portland : 127-102

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CHA 103 IND 83 DET 122 ATL 121 ORL 115 NOR 88 BOS 108 BRO 104 CLE 136 GSW 117 NYK 116 MIL 94 DAL 113 PHO 114 MEM 128 WAS 104 OKC 126 HOU 107 MIN 127 POR 102 DEN 135 MIA 122 LAL 116 PHI 106 SAC 98 LAC 107

Sacramento – LA Clippers : 98-107

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.