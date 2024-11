Les Knicks se relancent en corrigeant facilement les Bucks

En « back-to-back », les Bucks voulaient enchaîner chez les Knicks au Madison Square Garden. Sauf que la franchise new-yorkaise devait aussi gagner après ses deux défaites de rang et, à l’arrivée, ce sont les joueurs de New York qui ont pris le dessus sur ceux de Milwaukee (116-94), dans le sillage d’un Karl-Anthony Towns intenable (32 points, 11 rebonds, 5 passes).

Bien lancés par un « KAT » des grands soirs, adroit à 3-points et imposant dans la peinture, les Knicks ont vite mis les Bucks sous l’eau en prenant une dizaine puis une vingtaine de points d’avance. Si, à l’intérieur, Giannis Antetokounmpo a eu beau tenter de retarder l’échéance, autant que Damian Lillard sur la ligne des lancers-francs, rien ne pouvait calmer les ardeurs de Karl-Anthony Towns et les siens (66-47).

Après la pause, et grâce à des paniers à 3-points bien sentis de Mikal Bridges, New York pouvait ensuite se permettre de gérer son avance en douceur, malgré le boulot de Giannis Antetokounmpo près du cercle. Avec six joueurs à 10 points ou plus, le collectif new-yorkais était bien trop fourni pour Milwaukee, en manque de munitions derrière le duo Antetokounmpo/Lillard (116-94).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– New York assomme Milwaukee en une mi-temps. Si l’écart est monté jusqu’à +30 en faveur des Knicks, jamais menés au cours de cette partie, c’est principalement en première période que les hommes de Tom Thibodeau ont fait la différence. Sans solution face à Karl-Anthony Towns, qui a pris plaisir à déchaîner le Madison Square Garden avec ses dunks ou ses 3-points, les Bucks sont retombés dans leurs travers après s’être relancés contre le Jazz. Même si les coéquipiers de « KAT », eux aussi en besoin de victoire, ne leur ont pas facilité la tâche en attaquant la rencontre pied au plancher…

– New York repasse à l’équilibre, Milwaukee reste bloqué. Désormais détenteurs d’un bilan de 4 victoires et 4 défaites, les Knicks remontent directement à la 3e place de leur conférence, en étant l’une des trois seules équipes de l’Est à posséder au moins 50% de victoires. Quant aux Bucks, ils sont toujours coincés dans les bas-fonds de cette même conférence, avec seulement 2 victoires après 9 matchs et un niveau de jeu qui reste finalement peu rassurant de chaque côté du parquet…

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.