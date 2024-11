Les Cavaliers reçus 10/10 en écrabouillant les Warriors !

Le duel au somment entre des Cavs invaincus qui caracolent en tête de la conférence Est et des Warriors ex aequo à la première place de la conférence Ouest a accouché d’une souris !

Dans le sillage d’Evan Mobley (23 points), de Darius Garland (27 points, 6 passes) et de Donovan Mitchell (12 points, 5 rebonds, 4 passes), Cleveland a entamé le match sur un 20-2. Et contrairement à leur dernier match à Boston, les Warriors n’ont jamais pu revenir dans le coup. Andrew Wiggins (11 points) puis Jonathan Kuminga (21 points, 6 rebonds, 5 passes) ont été les seuls Warriors saignants mais leur défense a cette fois complètement pris l’eau face au collectif et l’adresse des Cavaliers (39-22).

Les hommes de Kenny Atkinson, arrivé à Cleveland cet été après trois saisons sur le banc de Steve Kerr, ont continué leur tour de force. Leur défense a forcé neuf pertes de balles de Golden State en deuxième quart temps. À six minutes de la mi-temps, Ty Jerome (20 points) a fait passer l’écart à +30 (60-30). Et cinq points de suite de Darius Garland avant le buzzer a envoyé les Cavaliers aux vestiaires avec 41 points d’avance (83-42) !

Pour l’honneur et dans le sillage de Kuminga et du trio Podziemski – Melton – Moody, les Warriors ont quand même relevé la tête pour réduire l’écart sous les 20 points en dernier quart temps.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– La démonstration de Cleveland en première mi-temps. 83 points à 65% de réussite aux tirs, dont 14/22 à trois points. 22 passes décisives sur 28 paniers marqués. Les Cavaliers ont fait un récital lors des 24 premières minutes du match, avec huit joueurs à 7 points ou plus ! Comme un symbole de ce collectif, ce sont Isaac Okoro et Ty Jerome, l’ancien Warrior, qui étaient meilleurs marqueurs de Cleveland à la pause. Leur défense n’était cependant pas en reste, en limitant Golden State à 42 points à 41% aux tirs, dont 31% à trois points. Stephen Curry (12 points, 6 ballons perdus) n’a rien pu faire.

– Le calvaire de Trayce Jackson-Davis et Draymond Green. 0 points, 3 rebonds et 3 ballons perdus, voici la ligne de statistique cumulée des deux intérieurs de Golden State à la mi-temps contre les Cavaliers… Face au duo Jarrett Allen (13 points, 12 rebonds) – Evan Mobley, la paire Jackson-Davis – Green a souffert. Leur manque de taille était flagrant et ils n’ont jamais su prendre à revers leurs adversaires. C’est en particulier inquiétant pour Trayce Jackson-Davis qui continue d’enchainer les performances discrètes ou décevantes depuis le début de saison.

– Darius Garland et Evan Mobley se régalent. Depuis l’arrivée de Kenny Atkinson et la mise en place d’un système offensif qui met en valeur le collectif de Cleveland, Garland et Mobley brillent. Kenny Atkinson a instauré des principes qui leur donnent des libertés et leur permet, tout comme Donovan Mitchell, de s’épanouir au sein d’un jeu fait de mouvements et de passes. Prometteur pour la suite de la saison.

