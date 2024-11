Cade Cunningham remporte son duel titanesque face à Trae Young

Les Pistons ont sauvé l’essentiel après avoir mené de 24 points et peuvent remercier Cade Cunningham pour avoir tenu tête à un Trae Young en grande forme jusqu’à la fin. Les deux meneurs sont montés en puissance après le repos et c’est le leader de Detroit qui a finalement eu le dernier mot.

Les Hawks ont pris la foudre dès le premier quart-temps en encaissant 40 points. Bien épaulé par Isaiah Stewart, Tobias Harris a donné le ton en prenant le meilleur sur Dyson Daniels par deux fois puis en artillant depuis le corner (18-7). Jaden Ivey et Paul Reed ont vite pris le relais au scoring, le tout orchestré de main de maître par un Cade Cuningham déjà à 6 passes décisives (31-16).

Les timides réponses de Trae Young ne pesaient alors que trop peu face aux 3-points de Simone Fontecchio et Malik Beasley, qui en ont remis une couche dès le début du deuxième quart-temps pour offrir 24 points d’avance aux Pistons (49-25).

Trae Young monte en régime

Les Hawks ont entamé leur révolte en passant un 13-2 alimenté par la paire Young-Mathews (57-44), puis un 7-0 avec un dunk de Clint Capela et un alley-oop conclu par Jalen Johnson pour terminer la première mi-temps sur une meilleure note (66-53).

Trae Young a accentué sa pression sur la défense adverse au retour des vestiaires, entre scoring et passing pour ses lieutenants Onyeka Okongwu, Dyson Daniels et Jalen Johnson. Après avoir résisté grâce à son tandem Cunningham-Ivey, Detroit a fini par voir Atlanta revenir à -3 sur un 3-points de Jalen Johnson (88-85).

Larry Nance Jr. a lancé les hostilités en début de quatrième quart-temps avec un poster dunk et un 3-points depuis le corner, et malgré les exploits répétés de Cade Cunningham et le 3-points de Tobias Harris, Atlanta a réussi à égaliser à 114-114, porté par un Trae Young intenable.

Le coup double de Cade Cunningham

Dans le « money-time », Tobias Harris à 3-points et Jaden Ivey sur un 2+1 improbable ont frappé les premiers (120-116). Mais le 3-points de Dyson Daniels et les deux lancers de Trae Young à 12 secondes de la fin ont replacé Atlanta en tête pour la première fois du match (120-121).

Au bout du suspense, c’est finalement Cade Cunningham qui a eu le dernier mot, en finissant au drive pour ajouter les deux derniers points du match puis en allant contrer Onyeka Okongwu au buzzer sous le cercle (122-121).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Cade Cunningham a remporté son duel face à Trae Young. Troisième triple-double de suite pour le meneur des Pistons qui a parfaitement su mettre son équipe dans le bon sens en impliquant ses coéquipiers avec justesse avant de prendre le match à son compte. Auteur de 8 passes décisives avant de perdre son premier ballon, il a su passer en mode scoreur lorsque son équipe en a eu besoin en deuxième mi-temps. Son final est exceptionnel mais c’est tout son quatrième quart-temps qui a permis à Detroit de tenir bon pour finalement l’emporter.

– Zaccharie Risacher à nouveau discret. Le Français se savait attendu après sa sortie à 33 points face aux Knicks. Auteur des trois premiers points de son équipe, il s’est progressivement effacé ensuite, pour terminer à 7 points avec seulement 7 tirs tentés, 5 rebonds, 3 passes décisives et 1 contre.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.