Le duo LeBron-Davis enfonce les Sixers

Privés de Joel Embiid, blessé, puis suspendu, et désormais de Tyrese Maxey, les Sixers repartent de Los Angeles avec deux nouvelles défaites dans les valises. Battus 116-106 à la Crypto.com Arena, les Sixers sont bons derniers de la NBA avec une victoire en huit matches ! Cette nuit, LeBron James et ses coéquipiers retrouvaient leur salle après un « road trip » compliqué, et ils ont sauté à la gorge des Sixers.

Après cinq minutes, il y a déjà 11 points d’avance avec un 5 sur 6 à 3-points, signé notamment Austin Reaves et Cam Reddish, tandis que les Sixers se heurtent à un grand Anthony Davis. Sur la même possession, les Sixers se font contrer trois fois ! Caleb Martin est le seul à surnager, et il relance ses coéquipiers. Mais Davis est intenable : 15 points dans le premier quart-temps pour donner sept points d’avance (36-29).

Gabe Vincent et D’Angelo Russell, utilisé comme 6e homme, enfoncent le clou, et les Lakers retrouvent leurs 11 points d’avance. Austin Reaves est chaud à 3-points, et il apporte du rythme en attaque. Quant à LeBron, il joue en patron. Il fait jouer les autres, et ne cherche pas à scorer.

Le problème, c’est que les Lakers n’arrivent pas à tuer le match, et Jared McCain puis Guerschon Yabusele permettent aux Sixers de recoller au score, et même de passer devant ! Une piqûre de rappel pour le trio Davis-Reaves-LeBron qui bouclent parfaitement la mi-temps pour rentrer aux vestiaires avec huit points d’avance (68-60).

Yabusele du milieu de terrain !

La suite se complique vraiment pour les Sixers, d’autant que Rui Hachimura se réveille. LeBron est toujours aussi précis dans la distribution du jeu, et les Sixers multiplient les fautes sur Davis, qui sanctionnent aux lancers-francs. L’écart grimpe à +17, et Russell se régale des décalages de LeBron James, qui multiplient les passes dans le dos, même à terre. Les deux se rendent la politesse, et seul Guerschon Yabusele, d’une prière depuis la table de marque, vient stopper leur show à la dernière seconde du 3e quart-temps (96-81).

Le dernier quart-temps n’est qu’une formalité pour les Lakers malgré les efforts de McCain. LeBron va chercher deux rebonds de plus pour valider son triple-double, et les joueurs de JJ Redick renouent avec la victoire (116-106), tandis que les Sixers s’enfoncent de plus en plus…

CE QU’IL FAUT RETENIR

– D’Angelo Russell sorti du cinq. Surprise à l’entre-deux avec la présence de Cam Reddish en lieu et place de D’Angelo Russell dans le cinq de départ. Un décision gagnante puisque le meneur de jeu apporte 18 points en sortie de banc à 8 sur 12 aux tirs, tandis que Reddish a pesé en défense, étouffant Paul George.

– LeBron voit encore triple. Avec 21 points, 13 passes et 12 rebonds, l’ailier des Lakers signe son 114e triple-double en carrière. Le voilà avec un autre défi : en réussir un à 40 ans et plus. Seul Karl Malone y est parvenu dan l’histoire.

– Davis rassure et assure. Meilleur marqueur de la NBA malgré une douleur persistante à la voûte plantaire, Anthony Davis signe son 6e match à 30 points et plus. Andre Drummond a vécu un cauchemar des deux côtés du terrain.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.