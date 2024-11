Les Nuggets de Jamal Murray qui rient, le Heat qui pleure

Après avoir gagné cinq de leurs six dernières sorties, dont la dernière face au Thunder, les Nuggets récupèrent en plus Jamal Murray pour la réception du Heat. De quoi démarrer très fort la partie, derrière l’activité de Peyton Watson, alors que Jimmy Butler se tord la cheville après six minutes, et doit déjà quitter le match…

L’entrée des remplaçants permet à Miami de revenir dans le deuxième quart-temps mais, dès que Nikola Jokic et les autres titulaires remettent un pied sur le parquet, les joueurs d’Erik Spoelstra souffrent.

Trop puissants et trop énergiques, les Nuggets reprennent le large (+26) au retour des vestiaires face à un Heat simplement dépassé par l’adresse de Michael Porter Jr. et Jamal Murray. Miami n’est toutefois pas une équipe qui baisse les bras, et les Floridiens vont petit à petit revenir au score, jusqu’à ce qu’un 3-points de Duncan Robinson ne ramène son équipe à sept petits points (120-113) à l’approche des quatre dernières minutes. Le hold-up est possible.

Il ne se matérialisera toutefois jamais, Jamal Murray et ses camarades se chargeant de répondre, avant que Nikola Jokic ne plie définitivement l’affaire d’un 3-points dans les deux dernières minutes (135-122).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le retour de Jamal Murray. Après avoir manqué les trois derniers matchs, le meneur canadien était de retour et il n’a pas manqué son match, en se montrant particulièrement agressif. C’est ainsi qu’il apporte le plus à Denver, comme l’expliquait Mike Malone après la rencontre : « un Jamal Murray agressif est un Jamal Murray efficace ».

– Nikola Jokic voit encore triple. Troisième triple-double consécutif pour le triple MVP, toujours très efficace avec 30 points à 11/13 au tir, 14 passes et 11 rebonds. Surtout, les Nuggets enchaînent une sixième victoire sur leurs sept dernières sorties, même si c’est leur attaque qui leur permet actuellement de gagner…

– La cheville de Jimmy Butler a vite tourné. Un peu plus de six minutes, et Jimmy Butler tentait d’attaquer Jamal Murray en un-contre-un. Sauf que sa cheville a tourné et qu’il a dû quitter ses camarades dans la foulée.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.