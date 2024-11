Le Magic gâche le premier double-double en carrière de Moussa Diabaté

Deuxième revers de suite pour les Hornets, malgré un très bon LaMelo Ball à 35 points. Le Magic prend ses marques sans Paolo Banchero et après avoir enchaîné quatre revers d’affilée, la formation de Jamahl Mosley décroche une troisième victoire de suite et revient à l’équilibre (6v-6d).

Le Kia Center d’Orlando aura droit à du suspense uniquement pendant le premier quart-temps. Les Hornets sont vite portés par Ball qui, avec le sourire, enchaîne par deux fois à 3-points. Mais Jalen Suggs met sa patte sur ce premier quart-temps en lui répondant aussitôt. L’arrière est partout, à mi-distance, de loin et surtout à 100% au tir sur ce premier quart. Seul LaMelo Ball répond présent en face avec trois tirs primés derrière l’arc. Les Hornets recollent, mais Orlando inflige un 7-0 pour repasser devant (31-29).

Après Jalen Suggs, le show Franz Wagner

Williams, à 3-points, permet aux Hornets de rester dans le coup. Mais Wagner est omniprésent et obtient une faute sous l’arceau. En concluant de loin avec un « stepback » sur Moussa Diabaté, le Magic prend 10 points d’avance grâce aux 13 unités de l’Allemand dans ce deuxième quart-temps. À l’interception sur Cody Martin puis sur Ball, l’ailier est partout et les Hornets n’ont aucune réponse à lui donner. Le Magic, relâché, mène de 11 points à la pause (58-47).

À la reprise, Grant Williams artille encore de loin, mais Franz Wagner répond tout de suite à mi-distance. Les Hornets reviennent à 5 points, mais c’est cette fois Goga Bitadze qui prend le meilleur sur Taj Gibson. Le rookie Tristan Da Silva récupère un tir raté de Wagner pour accroître l’avance du Magic. Tidjane Salaün se fait subtiliser le ballon et offre une contre-attaque facile au Magic et pendant presque cinq minutes, les Hornets ne marqueront aucun point ! À 23 points d’écart, le match est plié (89-66).

Moussa Diabaté profitera de cette rencontre pour exprimer à nouveau sa belle énergie du moment, en se montrant plusieurs fois sous l’arceau et en grappillant plusieurs rebonds. Le Français ira même jusqu’à signer son premier double-double en carrière !

La bonne partition de Grant Williams (15 points à 3/5 de loin) ne changera rien à la physionomie de la rencontre et l’écart monte à 30 points. Au final, le Magic s’impose 114-89 et reste invaincu à domicile.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Franz Wagner et Jalen Suggs, patrons. 32 points, 8 rebonds et 5 passes pour Wagner, qui a tué dans l’œuf chaque tentative des Hornets pour revenir au score en début de match. 17 points à 50% au tir pour Suggs, qui a su donner le ton dès l’entame de la rencontre. En l’absence de Paolo Banchero, le navire floridien va mieux depuis trois matchs.

– Premier double-double en carrière pour Moussa Diabaté ! À 6/7 aux tirs, l’ailier a compilé 15 rebonds et 12 points, une première pour le Français ! Troisième prestation solide aux rebonds, après en avoir grappillé 15 contre les Pacers et 11 à Philadelphie. Tidjane Salaün rencontre quant à lui toujours des difficultés aux tirs, à 1/6 aux tirs malgré 21 minutes de jeu. L’ancien Choletais ne saisit pas sa chance en l’absence de Miles Bridges.

– LaMelo Ball bien trop seul. Avec six tirs primés et 35 points, 7 passes et 6 rebonds, le meneur était bien trop seul pour répondre aux assauts incessants du Magic. À 29.4 points de moyenne, le meneur All-Star se maintient dans le Top 5 des meilleurs marqueurs.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.