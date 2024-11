Gros coup d’arrêt pour Paolo Banchero

Avec 29.0 points à 49.5%, 8.8 rebonds et 5.6 passes de moyenne sur les cinq premiers matchs, Paolo Banchero était parti sur de très grosses bases cette saison, avec notamment un match à 50 points face aux Pacers.

Un gros démarrage qui subit malheureusement un gros coup d’arrêt, car l’équipe a annoncé que l’ailier fort avait subi une déchirure musculaire au niveau du muscle oblique externe droit de l’abdomen face aux Bulls !

L’ancien Rookie de l’année, All-Star dès la saison dernière, part donc à l’infirmerie pour quatre à six semaines et son retour au jeu s’effectuera en fonction de la façon dont il réagit au traitement.

Pour le Magic, c’est évidemment un coup dur car l’équipe perd sa première menace offensive et va donc trouver des solutions pour compenser alors que la suite du « road trip » commencé à Chicago n’est pas simple. Franz Wagner et ses coéquipiers vont ainsi jouer à Cleveland, Dallas, Oklahoma City et Indiana avant de rentrer en Floride…

Avec trois victoires pour deux défaites, Orlando pointe actuellement à la 4e place du classement à l’Est.

Paolo Banchero Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 ORL 72 34 42.7 29.8 73.8 1.2 5.7 6.9 3.7 2.2 0.8 2.8 0.5 20.0 2023-24 ORL 80 35 45.5 33.9 72.5 1.0 5.9 6.9 5.4 1.9 0.9 3.1 0.6 22.6 2024-25 ORL 4 36 48.0 39.1 63.5 3.0 6.2 9.2 6.0 2.8 0.8 1.8 1.0 28.5 Total 156 34 44.4 32.3 72.7 1.1 5.8 7.0 4.6 2.1 0.9 2.9 0.6 21.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.