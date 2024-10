« Je suis fatigué, extrêmement fatigué. Mais c’était un match incroyable. » Paolo Banchero peut être fatigué, car il a tout donné pour permettre au Magic de venir à bout des Pacers, dans une rencontre très disputée.

Il a ainsi égalé le record de franchise de Tracy McGrady pour les points inscrits sur une mi-temps. À la pause, il pointait ainsi déjà à 37 points à 13/17 au tir dont 3/6 de loin, 7 rebonds et 6 passes décisives !

« J’étais simplement dans la zone » expliquait-il. « J’avais l’impression d’être dans un gymnase ouvert, à la maison, en train de bosser mon jeu. Chaque shoot que je prenais, j’avais le sentiment qu’il allait rentrer et c’est un bon sentiment. Ce n’est pas comme ça tous les matchs, mais je suis content car c’était le cas aujourd’hui. »

Intenable à mi-distance ou dans l’attaque du cercle pour Pascal Siakam, Obi Toppin et compagnie, Paolo Banchero se sentait tellement bien qu’il est tranquillement allé chercher son spot à 3-points, sur le côté droit du terrain.

Dans les pas de LeBron James

Certes, la mi-temps l’a refroidi et le « run » des Pacers en troisième quart-temps a bien failli gâcher cette « première mi-temps magique », mais Paolo Banchero a su réagir, comme ses coéquipiers, pour valider la victoire.

Il finit ainsi avec 50 points à 16/26 au tir, dont 3/9 de loin, 13 rebonds et 9 passes décisives en 40 minutes.

Paolo Banchero n’est que le quatrième joueur du Magic à passer la barre des 50 points sur un match, après Trace McGrady (4 fois), Shaquille O’Neal et Nick Anderson. À 21 ans et 351 jours, il est toutefois le plus jeune à le faire.

Et dans l’histoire de la NBA, seul LeBron James, à qui il est de plus en plus comparé, a réussi un match à 50 points, 10 rebonds et 5 passes décisives en étant plus jeune que lui. C’était en 2005, et le « King » avait 20 ans et 80 jours.

Paolo Banchero Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 ORL 72 34 42.7 29.8 73.8 1.2 5.7 5.7 3.7 2.2 0.8 2.8 0.5 20.0 2023-24 ORL 80 35 45.5 33.9 72.5 1.0 5.9 5.9 5.4 1.9 0.9 3.1 0.6 22.6 2024-25 ORL 3 35 40.8 42.9 60.0 2.7 5.3 5.3 5.0 2.3 0.7 1.0 0.7 21.3 Total 155 34 44.2 32.3 72.8 1.1 5.8 5.8 4.6 2.1 0.9 2.9 0.6 21.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.