Paolo Banchero et le Magic ont leur crédo, le « stop and run »

Le Magic avait rejoint les vestiaires à +4 (58-54) alors que le Heat s’apprêtait à rendre hommage à Pat Riley à la mi-temps. Mais Paolo Banchero et ses coéquipiers ont changé de braquet dans le troisième quart-temps…

Car à 2 minutes et 42 secondes de la fin de la période, l’écart avait atteint +28 (92-64) pour Orlando !

« C’est amusant, de réaliser des stops comme ça, possession après possession. Ça amène des contre-attaques, des 3-points, des paniers. Je ne sais pas combien on en a réussi (des stops) d’affilée, mais c’était dingue. C’était naturel. En première mi-temps, il y a eu quelques soucis de communication et ils ont pu marquer sur certaines séquences. En deuxième mi-temps, on savait qu’ils allaient lancer leurs systèmes, mais que si on restait devant eux, qu’on les forçait à jouer en un-contre-un, ils allaient avoir du mal à marquer » commentait Paolo Banchero.

Principal moteur de ce gros « run », l’ancien Rookie de l’année finit la rencontre avec 33 points à 12/24 au tir, 11 rebonds et 3 passes (dont une superbe pour Franz Wagner) et un impressionnant +/- de +42 en 31 minutes.

Le ton est donné

En face, le tandem Jimmy Butler – Bam Adebayo combine 12 points à 2/13 au tir, incapable de prendre de vitesse les solides défenseurs du Magic. Erik Spoelstra demandait à ses joueurs de faire confiance aux principes travaillés en présaison, tout en saluant la performance défensive de cette équipe d’Orlando, qui continue de progresser.

« C’était fun. C’était presque du ‘run and gun’, c’était du ‘stop and run' » s’amuse d’ailleurs Paolo Banchero, le Magic souhaitant construire son succès par sa défense, qui amène du jeu rapide et des paniers faciles.

« Ça donne le ton pour ce que cette équipe veut mettre en place. Goga (Bitadze) nous disait avant le match qu’on a beaucoup parlé de ce qu’on voulait faire, et que c’était l’heure de le montrer. Et c’est notre mentalité. »

D’ailleurs, malgré le 0/10 en cumulé de Kentavious Caldwell-Pope et Cole Anthony de loin, le All Star saluait la performance à 3-points de son équipe (18/49), derrière le 6/9 de Gary Harris dans le domaine. Un élément important pour le Magic, alors que les adversaires ont pu ralentir son attaque l’an passé par des impasses.

Paolo Banchero Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 ORL 72 34 42.7 29.8 73.8 1.2 5.7 6.9 3.7 2.2 0.8 2.8 0.5 20.0 2023-24 ORL 80 35 45.5 33.9 72.5 1.0 5.9 6.9 5.4 1.9 0.9 3.1 0.6 22.6 Total 152 34 44.2 32.1 73.1 1.1 5.8 6.9 4.6 2.1 0.9 2.9 0.6 21.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.