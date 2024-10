Au Heat, la mutation est en marche

Après deux saisons terminées aux 25e et 21e places de l’efficacité offensive, le Heat veut sortir de la médiocrité en attaque, en réduisant ses tentatives à mi-distance et en augmentant son volume à 3-points et dans la raquette. L’application du « Moreyball », cher à Daryl Morey, actuel président des Sixers et ancien dirigeant des Rockets.

Comme l’avait illustré la rencontre face aux Spurs, la présaison du Heat montre des signes clairs, mais Erik Spoelstra ne veut pas trop intellectualiser la démarche : « Je trouve ces discussions intéressantes. Nous ne faisons pas de cours de mathématiques ici. Nous essayons de gagner des matchs. Vous essayez de tourner ça sous un angle mathématique, mais j’étais très mauvais dans cette matière. Ce n’est pas notre intention aujourd’hui ».

Une présaison révélatrice ?

Il n’empêche que les entraînements concoctés avaient un côté mathématique puisque layups et dunks y valaient trois points, tout comme le tir longue distance, là où les tirs à mi-distance ne comptaient que pour un point.

L’objectif du Heat est en tout cas de trouver le meilleur rendement offensif, entre les tirs à 2-points près du cercle et les tirs à 3-points. Avant-derniers à l’Est l’an passé au classement du nombre de tirs tentés, et derniers au nombre de tirs marqués, l’heure est plus que jamais à un renouvellement offensif pour les hommes d’Erik Spoelstra.

La présaison du Heat semble ainsi être un bon indicateur des nouvelles volontés de l’équipe, puisque Miami a terminé à la 5e aux tirs tentés dans la raquette et 12e aux tirs à 3-points tentés. Certes, comme toujours avec la présaison, il faut relativiser ces statistiques mais ça ressemble à une vraie évolution pour la franchise.

Outre l’instauration d’un cinq majeur inédit, ce renouveau s’appuie en toute logique sur une volonté de remettre dans de bonnes situations Jimmy Butler et Bam Adebayo. « C’est une question de détails. Et je pense que ces détails font sens pour Jimmy et Bam. Ce n’est pas sorcier, si nous pouvons aider Jimmy à jouer au plus haut niveau, ça fera sens pour nous tous. Nous avons du succès quand il joue à son meilleur niveau, idem pour Bam. Pour les autres, je veux qu’ils se sentent à l’aise autour d’eux, ou ils pourront être agressifs et confiants » explique le coach.

On pourra juger sur pièces mercredi soir pour le derby contre le Magic de Paolo Banchero.