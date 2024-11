Après une faute imaginaire, LaMelo Ball terrasse les Bucks dans les dernières secondes

Pas de passe de trois pour les Bucks, qui rechutent déjà après leurs victoires face aux Pistons et aux Raptors. Toujours privés de Damian Lillard, les hommes de Doc Rivers s’inclinent 115-114 sur deux lancers-francs de LaMelo Ball à sept secondes de la fin. Auteur d’un énorme triple-double, Giannis Antetokounmpo loupe le tir de la gagne face au cercle, et c’est lui qui avait commis la faute (imaginaire) qui envoie Ball sur la ligne des lancers.

Jusque-là, Giannis avait quasiment signé le match parfait avec une activité monstre en premier quart-temps pour mettre en valeur un épatant Taurean Prince. Dans leur sillage, les Bucks s’échappent (39-33), et il faut un Moussa Diabaté hyperactif au rebond pour offrir des secondes chances à ses coéquipiers, ou carrément mettre dedans. Le Français pèse sur la rencontre, et c’est important pour les Hornets car Ball est bien muselé par Andre Jackson Jr. A la mi-temps, Milwaukee reste devant (63-59) avec un Prince déjà à 15 points.

Moussa Diabate, l’aspirateur à rebond

Quatre minutes après le retour des vestiaires, Giannis valide déjà son triple-double, et il trouve en Andre Jackson Jr. un shooteur fiable pour insister sur du drive-and-kick. Ce n’est pas très varié, mais les Bucks restent devant (70-64). A Charlotte, Josh Green profite d’une grande liberté pour frapper de loin, et le revenant Miles Bridges impose sa puissance. A la fin du 3e quart-temps, les Bucks conservent leurs quatre points d’avance (90-86) grâce à un autre revenant, Bobby Portis.

Le 4e quart-temps est intense, et les Bucks ne parviennent pas à créer un petit écart. Ce qui profite à Moussa Diabaté, qui égalise (97-97) sur un caviar de Ball. Grâce aux 3-points de Jackson Jr. et un énorme « poster dunk » de Giannis sur Miles Bridges, les Bucks attaquent les cinq dernières minutes avec toujours cet écart de quatre points (107-103). Mais ils déjouent et le tandem Bridges-Ball prend le math à son compte. Pat Connaughton leur répond, mais les arbitres sifflent une faute sévère à Giannis, puisque le ralenti montre que c’est Ball, lui-même, qui s’est déséquilibré tout seul. Il reste sept secondes, et le bras de Ball ne tremble pas pour égaliser puis donner un petit point d’avance (115-114). Giannis loupe le dernier tir, et les Hornets renoue avec la victoire après leurs défaites face aux Sixers et au Magic.

Ce qu’il faut retenir

La soirée contrastée de Giannis. Premier triple-double de la saison pour l’ailier-fort des Bucks avec 22 points, 15 rebonds et 12 passes. Mais c’est lui qui provoque la faute (imaginaire) sur LaMelo Ball, puis qui manque le shoot de la gagne alors qu’il avait le panier grand ouvert.

Moussa « Rodman » Diabate. Le Français est la révélation de ce début de saison chez les Hornets avec un 4e match de suite à 11 rebonds et plus. Ce soir, il signe un beau double-double avec 10 rebonds offensifs !

LaMelo Ball est « clutch ». Bien muselé par Andre Jackson Jr, Ball a attendu le 4e quart-temps pour frapper avec 15 de ses 26 points. Auteur des lancers-francs de la gagne, il a bénéficié d’un gros coup de pouce des arbitres sur cette glissade.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.