Moussa Diabate, une vraie machine à rebonds offensifs !

C’est clairement la révélation de la saison côté tricolore ! Arrivé sur la pointe des pieds aux Hornets avec un « two-way contract« , Moussa Diabate a profité du désert dans la raquette pour s’imposer, décrocher un vrai contrat, et il lui arrive même d’être titulaire ! En huit titularisations, le Français tourne à 10.9 rebonds de moyenne.

Cette nuit, dans la victoire face aux Nets, le Français cumule 16 points et 15 rebonds, et le plus impressionnant, c’est sa science du placement au rebond offensif. Comme sur cette grosse prise dans le « money time » après un raté de Nick Smith. Et c’est lui qui remonte derrière pour mettre dans le cercle pour donner l’avantage à Charlotte (103-102). Le genre d’action qui met le feu à la salle à 90 secondes du terme.

« C’est super et c’est incroyable » a réagi Diabate à propos du public. « C’est agréable d’avoir le soutien du public, que toute la salle soit à fond dans le match, et de ressentir toute l’énergie qui en découle. C’est génial. »

Les Nets, une équipe qui lui réussit

Un panier au coeur d’un 12-0 pour réaliser le hold-up parfait, tandis que Diabate confirme qu’il est à l’aise face aux intérieurs des Nets. Cette saison, en quatre matches, il affiche 12.5 points et 10 rebonds de moyenne à 71% aux tirs. A ses coéquipiers de suivre son exemple pour finir la saison sur une bonne note, et jouer ainsi les trouble-fête.

« On n’arrête pas d’en parler depuis le début de la saison, mais surtout ces dernières semaines – l’accent est vraiment mis sur le fait de jouer ensemble », conclut l’ancien intérieur des Clippers. « Ces deux ou trois dernières semaines, c’était un message clé : on disait qu’on ne jouait pas assez en équipe, qu’on ne partageait pas assez le ballon, qu’on ne prenait pas de plaisir ensemble. Évidemment, sur les deux derniers matchs, on le voit. On a compris ce que ça demande, c’est sûr. »

LEXIQUE

Two-way contract : Conçu pour créer une nouvelle passerelle entre la NBA et la G-League, ce type de contrat permet à chaque équipe de s’attacher les services de deux ou trois joueurs supplémentaires, pour les faire évoluer principalement dans leur franchise de ligue de développement affiliée mais aussi jusqu’à 50 matches en NBA.

Moussa Diabate Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 LAC 22 9 51.1 50.0 62.5 1.4 0.9 2.3 0.2 0.7 0.3 0.4 0.4 2.7 2023-24 LAC 11 6 52.6 0.0 64.3 1.4 0.8 2.2 0.4 0.4 0.5 0.2 0.1 2.6 2024-25 CHA 54 19 59.4 0.0 57.5 3.0 3.8 6.8 0.9 1.6 0.7 0.9 0.6 5.5 Total 87 15 57.5 25.0 59.0 2.4 2.7 5.0 0.6 1.2 0.6 0.7 0.5 4.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.