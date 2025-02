Les Hornets heureux de récompenser Moussa Diabaté

Moussa Diabaté n’a pas vraiment eu le temps de fêter son contrat garanti face aux Pistons. Dès le deuxième quart-temps, l’intérieur français des Hornets a pris la main d’Isaiah Stewart dans l’œil et a dû quitter le terrain…

Mais du côté de Charlotte, on était heureux de convertir le « two-way contract » du Français !

When Coach told the squad Say it with us: MOOOOOOOOOSE! pic.twitter.com/JXaKtGUt3C — Charlotte Hornets (@hornets) February 9, 2025

« C’est cool de voir quelqu’un qui a travaillé aussi dur que lui, qui tire le meilleur parti de ses opportunités », explique son coach, Charles Lee. « Quand on est dans la position dans laquelle il était, on essaie de faire tout ce qu’on peut pour entrer en NBA, pour y rester et pour obtenir des minutes régulières. Maintenant qu’il s’est mis dans cette position, je pense que pour toute notre organisation, c’était plutôt cool à voir. »

Même si le retour de Mark Williams et l’arrivée de Jusuf Nurkic rendent son temps de jeu incertain, Moussa Diabaté a en tout cas gagné sa place à Charlotte, par sa hargne, notamment au rebond.

« C’est un succès pour lui-même, mais aussi pour les entraîneurs, les assistants, le staff des Greensboro Swarm (l’équipe de G-League) qui l’ont aidé à se développer. Je pense qu’il est important de lui enseigner les choses qu’il doit faire dès le début de sa carrière pour avoir du succès et obtenir des minutes régulières » conclut son coach.

Moussa Diabate Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 LAC 22 9 51.1 50.0 62.5 1.4 0.9 2.3 0.2 0.7 0.3 0.4 0.4 2.7 2023-24 LAC 11 6 52.6 0.0 64.3 1.4 0.8 2.2 0.4 0.4 0.5 0.2 0.1 2.6 2024-25 CHA 42 19 59.4 0.0 55.9 3.1 4.0 7.1 0.9 1.6 0.7 0.9 0.7 4.7 Total 75 14 56.9 25.0 58.4 2.3 2.6 5.0 0.6 1.1 0.5 0.7 0.5 3.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.