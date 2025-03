Même les Hornets surprennent le Heat !

Sur une vilaine série de trois défaites consécutives, le Heat n’avait pas le droit à l’erreur à domicile contre des Hornets en chute libre depuis un mois et demi et avant-derniers de la conférence Est. Malheureusement pour la franchise floridienne, la semaine ne démarre pas sous les meilleurs auspices avec une nouvelle défaite à la clé (105-102). La quatrième de suite, donc !

Les bourreaux de Miami ce soir ? Mark Williams (24 points, 10 rebonds) et surtout Miles Bridges (35 points, 5 rebonds, 5 passes), le héros de la partie, auteur d’un « money time » de folie (13 points) et notamment derrière l’arc. Ce même Bridges qui, en compagnie de Williams, aura d’abord permis à Charlotte d’effacer son retard de 17 points, et de glaner sa première victoire de la saison contre une franchise de sa division, à un moment où l’on imaginait difficilement en capacité de le faire.

Malgré Bam Adebayo (23 points, 14 rebonds, 8 passes) et un super premier quart-temps (34-21), le Heat aura donc lâché prise au fil des minutes face à cette belle équipe des Hornets qui, même dans une fin de saison placée sous le signe du « tanking », est parvenue à placer les « runs » qu’il fallait en deuxième mi-temps (un 14-0 et un 10-0) pour remporter –seulement– sa deuxième victoire en onze matchs (mais la deuxième d’affilée).

À RETENIR

– Miles Bridges reste incandescent. Il tournait à près de 33 points de moyenne depuis quatre matchs et, cette nuit à Miami, Miles Bridges a confirmé qu’il était bel et bien bouillant avec une nouvelle pointe à 35 points. Bien épaulé par un Mark Williams imposant dans la peinture, c’est surtout dans le « money time » que l’ailier a démontré qu’il marchait sur l’eau avec ses… 13 points inscrits dans les cinq dernières minutes ! Dont les trois 3-points qu’il fallait pour renverser le Heat, alors en tête d’une possession (91-88), mais finalement mis K-O à cause de ces paniers primés de son bourreau du soir…

– Miami gâche encore une avance. On le sait, le Heat a pris la fâcheuse habitude de perdre pied quand il mène largement et, pour la neuvième fois de la saison, voilà que les joueurs de Erik Spoelstra s’inclinent après avoir mené de 15 points ! C’était déjà le cas dimanche dernier contre New York puis samedi contre Chicago et, contre Charlotte, rebelote : les Floridiens ne trouvent plus la clé de chaque côté lorsqu’ils sont en contrôle. Au-delà de se faire punir par le duo Miles Bridges – Mark Williams, qui a attiré les fautes, ils ont plutôt souffert de leur incapacité à prendre soin du ballon. Excès de confiance ? La sanction fut immédiate…

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.