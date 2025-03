À Miami, on continue de gâcher les avances…

La dégringolade se poursuit pour le Heat, qui va devoir se résoudre à préparer le « play-in », une fois de plus, pour essayer de voir les playoffs d’ici un mois. Samedi soir, les Floridiens faisaient encore grise mine après avoir perdu un match qu’ils pensaient tenir. Mais les 17 points d’avance en deuxième quart-temps n’ont pas suffi pour venir à bout de Chicago, reparti du Kaseya Center avec la victoire (109-114)…

Au-delà du fait que Miami nage en eaux troubles depuis le départ de Jimmy Butler avec un bilan de 10 défaites sur les 14 derniers matchs disputés, les hommes d’Erik Spoelstra ont perdu pour la huitième fois de la saison après avoir compté 15 points d’avance. C’est évidemment un record cette saison en NBA, et ça fait mal au crâne des joueurs.

Terry Rozier rumine le troisième quart-temps

Chacun essaie de chercher des solutions pour éradiquer cette fâcheuse tendance, et pour Terry Rozier, l’équipe doit concentrer ses efforts sur le troisième quart-temps. Même si les Floridiens n’ont pas spécialement coulé durant cette période sur leurs trois derniers matchs, l’arrière estime que c’est à ce moment que les siens doivent faire mieux, afin de se donner plus de chances de l’emporter à la fin.

« On ne veut pas continuer à perdre, bien sûr. Quand on a l’impression d’aller dans la bonne direction, et qu’on arrive à produire au moins une bonne première mi-temps, le troisième quart-temps nous tue. Il nous a tués toute la saison. C’est quelque chose dont on a parlé », a confié l’ancien joueur de Boston et Charlotte. « On doit juste trouver une solution. On ne sait pas si c’est lors de la mi-temps ou ce que ça peut être d’autre (…). C’est quelque chose qui fait partie de notre boulot, il y a beaucoup d’aspects mentaux sur lesquels on doit travailler. Cela ne devrait pas être aussi fou, ce n’est que du basket au bout du compte. Il faut aller sur le terrain et être dans l’effort. On doit réparer ça et le faire maintenant, parce qu’il reste 19 matchs. On doit régler ça ensemble ».

Pour Tyler Herro, il y a le résultat brut, mais il y a aussi le contenu à prendre en compte. Et pour lui, ce match face à Chicago est tout simplement à oublier.

« Je ne sais pas vraiment comment on peut surmonter ça en ce moment. Il faut continuer de s’accrocher. Je ne crois pas que ça nous ait fait chuter au classement, on est toujours à la même place. Donc il faut continuer à se battre », a ressassé l’arrière de Miami. « J’ai l’impression que les précédents matchs qu’on a perdus après avoir eu une grosse avance, on avait le sentiment d’aller dans la bonne direction, comme le coach le disait, en terme de contenu. Mais sur ce match, ça n’a pas été le cas. C’est vraiment une mauvaise défaite ».

Erik Spoelstra prend sa part

En coach protecteur, Erik Spoelstra a pour sa part tenu à prendre sa part de responsabilité publiquement, en estimant avoir failli dans la gestion physique de ses troupes qui auraient manqué de fraîcheur sur la fin, là où Chicago a su finir en boulet de canon.

« J’ai le sentiment de ne pas avoir fait du bon boulot, en termes de gestion des minutes. J’ai attaqué le match en pensant qu’on avait besoin de vitesse et d’un boost d’énergie. Et quand on a eu cette avance, j’ai pensé qu’on devait encore l’accentuer. Personne ne s’en servira comme une excuse dans le vestiaire, mais j’ai trouvé qu’il y avait de la fatigue dans ce quatrième quart-temps. Si j’avais pu donner aux joueurs un petit plus qu’un break, je pense qu’on aurait eu assez d’énergie sur la fin pour terminer le boulot. C’est de ma faute, je dois faire un meilleur boulot pour cette équipe », a ainsi regretté le coach.

La situation demeure urgente et le calendrier ne va pas faciliter la tâche de Terry Rozier et ses hommes. Après la réception de Charlotte ce soir, il va notamment falloir enchaîner avec les Clippers, les Celtics, deux déplacements à Memphis et New York, puis les réceptions de Detroit et Houston.