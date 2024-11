Freddy Fauthoux : « La tendance, c’est que tous les joueurs sont motivés pour venir l’été prochain »

Freddy Fauthoux pouvait afficher sa satisfaction après la deuxième victoire de suite de ses Bleus face à Chypre, pour ses deux premiers matchs à la tête de l’Equipe de France.

Les tricolores sont à présent en tête du groupe E de la phase qualificative pour l’EuroBasket 2025. Il restera deux matchs à disputer en février, face à la Croatie et à la Bosnie-Herzégovine avant de pouvoir se concentrer pleinement sur l’Eurobasket 2025 qui se disputera du 27 août au 14 septembre en Lettonie, Finlande et Chypre.

« Je suis très satisfait, c’était une semaine très chargée. Il a fallu mettre des principes de jeu offensifs et défensifs en place. On s’est aussi beaucoup attaché à mettre des valeurs en place par rapport à ce groupe. On voulait montrer de la dureté, de l’engagement, de la fierté. Je trouve que sur les deux matchs, on a retrouvé ça, c’était aussi important », a notamment déclaré l’actuel coach de la JL Bourg en Betclic Elite.

Au cours de son bilan de la semaine, Freddy Fauthoux a également été interrogé sur le travail effectué par le manager général de l’équipe de France, Boris Diaw, au sujet des joueurs NBA et de leur potentiel présence à l’EuroBasket 2025. Et les premiers retours sont pour l’instant très bons.

Zaccharie Risacher suit son ancien coach à distance

Une bonne nouvelle de plus même s’il faudra attendre la fin de saison régulière en avril pour être sûrs de la bonne volonté des joueurs mais aussi de leurs franchises pour les libérer, notamment les plus jeunes, qui sont parfois tentés (voire incités) de rester aux États-Unis pour se développer. Qu’en sera-t-il notamment des cas Nolan Traoré et Noa Essengue, promis à la Draft en juin prochain ? Il faudra là aussi voir où ils vont atterrir.

« Pour être franc, avec Noa et Nolan, on n’a pas encore discuté de ça avec eux. Parce que je pense qu’ils avaient déjà assez de choses à penser pendant cette semaine. Même à Chypre, il y a des scouts qui viennent les voir. Avec eux, c’était plus la performance et la façon dont ils se comportaient qu’on voulait voir », a précisé Freddy Fauthoux. « Boris a déjà fait un gros travail pour aller voir certains joueurs de NBA. Avec l’expérience de Boris, il me dit que, pour l’instant, ils sont tous très motivés, mais qu’on va attendre parce que chacun a aussi sa carrière à gérer. Mais en tout cas aujourd’hui, il y a une grosse tendance, c’est que tous les joueurs sont motivés pour venir l’été prochain, donc ça c’est plutôt positif. Mais de par leur expérience, il faut attendre le mois d’avril pour savoir comment leurs saisons évoluent ».

Freddy Fauthoux est pour l’instant contraint de suivre l’évolution de ces dossiers (Victor Wembaynyama, Rudy Gobertde loin, car pris avec Bourg-en-Bresse en dehors des fenêtres internationales. Seul Zaccharie Risacher, qui a passé sa dernière saison en France sous ses ordres, est en contact direct avec lui.

« Pour être franc, en direct pour l’instant, je n’ai que Zaccharie (Risacher). Il était très content qu’on ait gagné le premier match. Je vais essayer de voir s’il est content qu’on ait gagné le second » souriait-il en conclusion.