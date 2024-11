Qualifications EuroBasket 2025 | La France assure l’essentiel avec une deuxième victoire face à Chypre

Sans les joueurs NBA et d’Euroleague, l’Équipe de France a assuré l’essentiel lors de ses deux matchs face à Chypre, en décrochant deux victoires. À Poitiers, les Bleus de Frédéric Fauthoux n’ont, comme à Nicosie, pas écrasé les Chypriotes, en s’imposant finalement de 15 points (85-70), sans jamais s’être totalement mis à l’abri.

Pourtant, le premier quart-temps laissait penser qu’on aurait cette fois droit à un match plus tranquille mais avec très peu d’entraînements dans les jambes, et des problèmes de transport, on a bien senti que cette version de l’Equipe de France tâtonnait, d’autant qu’elle n’a pas pu s’appuyer sur son adresse extérieure.

Avec un 6/28 de loin, les Bleus n’ont ainsi jamais fait l’écart face à Chypre, alors que Yoan Makoundou (11 points, 5 rebonds) faisait tout de même vibrer l’Arena Futuroscope avec deux énormes dunks !

Globalement, c’est grâce au secteur intérieur que les joueurs de Frédéric Fauthoux n’ont tout de même jamais eu peur, notamment avec 25 rebonds offensifs (contre 6 pour Chypre) pour 27 points sur seconde chance pour les Bleus, contre seulement 4 pour leurs adversaires, qui ont de leur côté tout miser sur la vitesse et le jeu rapide.

Jean-Marc Pansa et compagnie ont ainsi fait parler leur taille et leur poids dans la raquette quand Nolan Traoré a eu toutes les peines du monde à trouver le chemin du cercle.

Le meneur de jeu de Saint-Quentin finit ce deuxième match face à Chypre avec 8 points à 2/11 au tir dont 1/5 de loin, 3 passes décisives et 2 interceptions. Il a même raté un dunk en fin de match. Même maladresse pour Noa Essengue, qui se contente de son côté de 2 points à 1/6 au tir, dont 0/3 de loin.