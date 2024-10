Nolan Traoré frappe fort pour ses débuts en Champions League

Une démonstration collective et une grosse performance individuelle. Difficile de réaliser de meilleurs débuts pour Nolan Traoré sur la scène européenne. En ouverture de la Basketball Champions League, Saint-Quentin s’est largement imposé face aux Grecs de Kolossos Rhodes (84-54).

Et le meneur de jeu français a été pour beaucoup dans cette victoire fleuve : 27 points (9/18 aux tirs dont 4/10 à 3-points), 5 passes et 2 interceptions pour 25 d’évaluation. Et un +25 en faveur de son équipe lorsqu’il était en jeu.

En plus de montrer de l’assurance dans son tir extérieur, le jeune homme de 18 ans a surtout fait de gros dégâts avec son jeu en pénétration, finissant parfois au cercle malgré le contact.

« Ça me fait plaisir pour lui. Il a eu deux premiers matchs en championnat un peu compliqués, même si ça a été mieux au Mans. Là, ce soir, il a été dans ce qu’on attend de lui, dans ce qu’il sait faire. Une bonne agressivité, il a aussi été adroit sur le tir parce qu’il a tiré en rythme. Et puis il y a une stat qui me plaît beaucoup ce soir, c’est qu’il perd zéro balle », apprécie son coach Julien Mahé.

Un match dont il avait « besoin »

Après deux rencontres en Betclic Élite, remportées par Saint-Quentin, son jeune prodige ne tournait qu’à 6 points de moyenne, avec beaucoup de maladresse au tir et ballon en main (4,5 ballons perdus de moyenne).

« Ça va lui donner de la confiance. Il avait besoin d’avoir un match comme ça, je suis content que ça arrive aussi tôt dans la saison. Je n’étais pas du tout inquiet sur ses prestations. Mais ça va lui faire du bien, ça fait du bien aussi à tout le monde de savoir qu’on peut l’avoir à ce niveau-là », poursuit son coach.

« Je me sens vraiment bien. Physiquement, très bien. Tout va bien. On rentre dans la saison, tout se passe bien donc tant mieux », lâche de son côté Nolan Traoré, conscient que son club n’avait plus connu les compétitions européennes depuis plus de trente ans. « Le coach nous le disait. Forcément, on sait que cela fait longtemps qu’on n’a pas été en coupe d’Europe. Donc on était encore plus motivés pour jouer. »

Sa formation prend logiquement la tête du groupe C, avant la rencontre entre les Espagnols de Tenerife et les Turcs de Karsiyaka.

Photo BCL