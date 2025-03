Le Thunder vient s’imposer à Boston !

Le Thunder, privé de Jalen Williams, ne pouvait pas mieux entamer la rencontre, avec un 9-0. Pour réveiller les Celtics, Al Horford trouve la cible à 3-pts trois fois. Le vétéran, également présent en défense et récemment brillant contre les Lakers, est sans doute le meilleur joueur de Boston dans ce début de rencontre. Derrick White le seconde bien avec aussi trois paniers primés et les champions en titre suivent le rythme d’une équipe d’Oklahoma City bien rentrée dans son match (30-33).

Le banc du Thunder assure le début de deuxième quart-temps avec notamment un Ousmane Dieng intéressant. Jaylen Brown discret, c’est Jayson Tatum qui se charge de finir fort cette première mi-temps, même si Boston est toujours derrière (60-63). Et le début de seconde période confirme que Shai Gilgeous-Alexander et ses coéquipiers sont solides ce mercredi soir : le Canadien et Chet Holmgen envoient deux paniers derrière l’arc chacun. Les Celtics accusent un retard un peu plus conséquent, rapidement comblé avant le dernier acte (88-88).

Tout va se jouer en dernier quart-temps, avec une équipe celte qui s’appuie trop sur son shoot à 3-pts, défaillant après la pause, et des leaders de l’Ouest qui passent au meilleur des moments un 15-4 fatal. Victoire 112-118 de « SGA » et sa bande, qui mettent fin à la bonne série de cinq victoires d’affilée de Boston.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Un gros match du Thunder. Sans Jalen Williams, les hommes de Mark Daigneault ont livré une prestation très solide. Shai Gilgeous-Alexander a mis ses 34 points mais derrière il y a du monde : Chet Holmgen compile 23 points et 15 rebonds, et les Lu Dort, Cason Wallace, Kenrich Williams, Isaiah Joe et Isaiah Hartenstein ont tous marqué plus de dix points.

– Le billet pour les playoffs validé. Ce n’est pas une surprise, plutôt une confirmation. Avec ce succès, le 54e de leur saison, le Thunder est désormais officiellement qualifié pour les playoffs. Et dans quelques jours, la première place de la conférence Ouest, donc l’avantage du terrain, suivra.

– Vivre et mourir à 3-pts pour Boston. On le sait, le shoot à 3-pts, c’est l’arme absolue des Celtics. Mais quand ça déraille, cela donne un spectacle un peu plus pénible. C’est avec ça qu’ils sont entrés dans le match : 22 tentatives en premier quart-temps et neuf paniers marqués, tous à 3-pts ! Sauf qu’en seconde période, plus rien n’est tombé dedans (5/27) et la variété a été attendue et peu utilisée. Les champions en titre ont insisté, longtemps, trop longtemps, et terminent avec 63 tentatives en 48 minutes pour un vilain 31% de réussite.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.