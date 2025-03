Al Horford a tellement fait mal aux Lakers

Les papys font de la résistance, et cette nuit, Al Horford a prouvé qu’il en avait encore sous le capot à bientôt 39 ans. Clairement, l’ancien intérieur des Hawks a été le facteur X de la victoire des Celtics face aux Lakers, par sa défense, mais aussi sa lecture du jeu en attaque.

« Je l’ai regardé sur cinq possessions où il défendait à un niveau très élevé, et à un moment, je ne coachais même plus. Je me contentais de le regarder » raconte Joe Mazzulla. « Je me suis dit que ce gars était un futur Hall Of Famer, et que j’avais de la chance de le regarder gratuitement. Il faut remettre les choses dans leur contexte. Je pense qu’il était motivé par le fait que les Lakers cherchaient à attaquer sur lui, et c’est un compétiteur inné, et il a inspiré notre équipe ! »

Effectivement, les Lakers avaient des systèmes pour que LeBron James ou Luka Doncic se retrouvent en un-contre-un face à lui, et Horford a été héroïque pour leur barrer le chemin du cercle. Comme sur cette dernière action de la première mi-temps lorsqu’il force LeBron à louper son tir, et que ça se transforme en coast-to-coast de Jayson Tatum pour un dunk à la dernière seconde.

« Franchement, Al Horford est toujours incroyable ! » lance JJ Redick. « Il est toujours mobile sur ses appuis, et il fait du bon boulot en défense ». Dans les chiffres, la stratégie des Lakers a échoué puisqu’ils ont shooté à 7 sur 23 face à Horford, et LeBron et Doncic ont cumulé un 3 sur 14 face à lui.

Pour Tatum, il est « le coeur et l’âme de l’équipe »

« Pour moi, il s’agit de trouver un moyen d’avoir un impact » explique Horford, auteur de 14 points, 9 rebonds, 4 passes, 3 interceptions et 1 contre. « C’est le genre de match qui se joue sur des petits détails, en défense et au rebond, et c’est pile poil mon domaine. C’est ce que j’aime faire et j’étais excité à l’idée d’être dans cette position. C’est ce que j’avais en tête. »

Profitant de l’absence de Kristaps Porzingis, Horford redevient l’élément central de la raquette, et ses coéquipiers se sentent mieux lorsqu’il est derrière, à lire les systèmes et à compenser les brèches.

« Al est unique ! » assure Tatum. « C’est le pilier de la défense, mais aussi le coeur et l’âme de l’équipe. Il nous permet d’être prêts sur le plan émotionnel. Ce qu’il apporte encore dans sa 18e saison est remarquable. On n’en serait pas là sans lui, et je trouve qu’on ne parle pas assez de lui. On se sent à l’aise lorsqu’on change en défense avec Al. Je suis le plus grand fan d’Al Horford et je l’adore ! »