LeBron James absent plusieurs semaines ?

« J’ai regardé le score et je me suis dit : ‘Et merde’. On vit pour ces instants, surtout dans un tel match. » Tels sont les mots de LeBron James quand il a senti une alerte physique, en dernier quart-temps, à Boston. Les Lakers étaient alors en plein comeback, et il restait autour de sept minutes à jouer.

Touchée à l’aine après un panier face à Jaylen Brown, la star de Los Angeles a quitté ses coéquipiers, sans revenir ensuite en jeu. Est-il inquiet face à cette blessure ? « Pas vraiment », répond LeBron James (22 points, 14 rebonds et 9 passes dans cette défaite) qui parle de prendre les choses « au jour le jour ».

Il faudra attendre les examens pour en savoir plus mais ESPN avance que l’absence du leader des Lakers pourrait se compter en semaines, et pas simplement en jours. Cela pourrait rappeler sa blessure de Noël 2018, qui avait coupé dans son élan sa première saison à Los Angeles. Il avait été bloqué à l’infirmerie pendant un mois, soit 17 matches !

Pas le même scénario qu’en 2018/19 ?

« J’ai déjà connu cette blessure et je sais à quoi ça ressemble. Et là, ce n’est pas aussi grave qu’à l’époque », rassure déjà LeBron James alors que la saison régulière se termine dans un mois, le 13 avril.

Les Lakers vont donc croiser les doigts pour ne pas le perdre longtemps alors que la greffe avec Luka Doncic fonctionne et que la franchise restait, avant ce déplacement chez le champion en titre, sur huit victoires de suite et avait grimpé jusqu’à la deuxième place de la conférence Ouest.

« Je ne veux pas dire que ce sont les pires blessures, mais elles sont difficiles à gérer. Qu’il prenne son temps et on a une équipe qui va faire le travail sans lui », annonce Luka Doncic. « On a tellement connu cette situation, avec des blessures ou des transferts, et on a toujours fait un bon boulot pour rebondir. Je m’attends à la même chose » insiste Austin Reaves, alors que les Lakers poursuivent leur « road trip » à Brooklyn, Milwaukee et Denver.

LeBron James Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2003-04 CLE 79 40 41.7 29.0 75.4 1.3 4.2 5.5 5.9 1.9 1.6 3.5 0.7 20.9 2004-05 CLE 80 42 47.2 35.1 75.0 1.4 6.0 7.3 7.2 1.8 2.2 3.3 0.7 27.2 2005-06 CLE 79 43 48.0 33.5 73.8 0.9 6.1 7.0 6.6 2.3 1.6 3.3 0.8 31.4 2006-07 CLE 78 41 47.6 31.9 69.8 1.1 5.7 6.7 6.0 2.2 1.6 3.2 0.7 27.3 2007-08 CLE 75 40 48.4 31.5 71.2 1.8 6.1 7.9 7.2 2.2 1.8 3.4 1.1 30.0 2008-09 ★ CLE 81 38 48.9 34.4 78.0 1.3 6.3 7.6 7.2 1.7 1.7 3.0 1.1 28.4 2009-10 ★ CLE 76 39 50.3 33.3 76.7 0.9 6.4 7.3 8.6 1.6 1.6 3.4 1.0 29.7 2010-11 MIA 79 39 51.1 33.0 75.9 1.0 6.5 7.5 7.0 2.1 1.6 3.6 0.6 26.7 2011-12 ★ MIA 62 38 53.1 36.2 77.1 1.5 6.4 7.9 6.2 1.5 1.9 3.4 0.8 27.1 2012-13 ★ MIA 76 38 56.5 40.6 75.3 1.3 6.8 8.0 7.2 1.4 1.7 3.0 0.9 26.8 2013-14 MIA 77 38 56.7 37.9 75.0 1.1 5.9 6.9 6.3 1.6 1.6 3.5 0.3 27.1 2014-15 CLE 69 36 48.8 35.4 71.0 0.7 5.3 6.0 7.4 2.0 1.6 3.9 0.7 25.3 2015-16 CLE 76 36 52.0 30.9 73.1 1.5 6.0 7.4 6.8 1.9 1.4 3.3 0.6 25.3 2016-17 CLE 74 38 54.8 36.3 67.4 1.3 7.3 8.6 8.7 1.8 1.2 4.1 0.6 26.4 2017-18 CLE 82 37 54.2 36.7 73.1 1.2 7.5 8.6 9.1 1.7 1.4 4.2 0.9 27.5 2018-19 LAL 55 35 51.0 33.9 66.5 1.0 7.4 8.5 8.3 1.7 1.3 3.6 0.6 27.4 2019-20 LAL 67 35 49.3 34.8 69.3 1.0 6.9 7.8 10.2 1.8 1.2 3.9 0.5 25.3 2020-21 LAL 45 33 51.3 36.5 69.8 0.6 7.0 7.7 7.8 1.6 1.1 3.7 0.6 25.0 2021-22 LAL 56 37 52.4 35.9 75.6 1.1 7.1 8.2 6.2 2.2 1.3 3.5 1.1 30.3 2022-23 LAL 55 36 50.0 32.1 76.8 1.2 7.1 8.3 6.8 1.6 0.9 3.2 0.6 28.9 2023-24 LAL 71 35 54.0 41.0 75.0 0.9 6.4 7.3 8.3 1.1 1.3 3.5 0.5 25.7 2024-25 LAL 58 35 51.7 38.4 77.0 1.0 7.2 8.2 8.5 1.5 0.9 3.9 0.6 25.0 Total 1550 38 50.7 35.0 73.7 1.2 6.4 7.5 7.4 1.8 1.5 3.5 0.7 27.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.