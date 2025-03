La paire LeBron James – Luka Doncic en démonstration face aux Pelicans

Une large victoire, des gestes de génie, quantité de « alley-oop » et un record historique. Le public de la Crypto.com Arena en a eu pour son argent avec cette victoire autoritaire des Lakers devant les Pelicans (136-115). L’équipe la plus en forme de l’Ouest – 7 victoires de suite – a été pleinement portée par son duo d’hommes forts, LeBron James et Luka Doncic.

Le premier, qui s’est rapidement offert son record à 50 000 points inscrits en carrière, a été impressionnant de facilité à la finition. Le second l’a été tout autant, à l’instar de sa série de trois paniers primés consécutifs plantés dans le premier quart-temps (17 points dans la période), et après laquelle il a pu s’offrir quelques pas de danse.

Mais là où le Slovène a le plus fort a été à la distribution. Une soirée pleine à servir caviar sur caviar, après avoir pris le dessus sur son adversaire pour générer les aides des Pelicans et ainsi libérer des espaces pour ses partenaires. Il faut dire que la défense des Pelicans, l’une des plus faibles de la ligue, n’a pas offert beaucoup de résistance.

Les Pelicans et Zion tentent de s’accrocher

Après 12 minutes, les locaux avaient déjà généré un écart conséquent (36-23). Malgré leurs difficultés à sanctionner de loin, à l’instar du « airball » balancé par CJ McCollum dans le second quart-temps, les visiteurs ont trouvé les moyens de s’accrocher pendant un temps. Ils peuvent remercier un Zion Williamson injouable à l’intérieur et embarqué dans un numéro de soliste. Avec lui, NOLA ne comptait que 10 points de retard à la pause (69-59).

Cet écart s’est maintenu dans les minutes qui ont suivi la pause, laissant penser que les visiteurs pouvaient installer un match piège. Ce ne sera pas le cas, car les Lakers, boostés par l’énergie de Jarred Vanderbilt, allaient signer un 10-0 pour s’envoler un peu plus. Tandis que les débats s’envenimaient un peu après la faute flagrante de Bruce Brown sur Dalton Knecht, LeBron James en remettait une couche à 3-points pour clore la période (102-84).

Les Lakers allaient ensuite dépasser les 20 points d’avance et ne seront pas inquiétés dans le « garbage time ».

CE QU’IL FAUT RETENIR

– La barre des 50 000 pour LeBron James ! « Mesdames et Messieurs, nous venons tous d’être les témoins de l’histoire », a informé le speaker de la Crypto.com Arena lors du temps-mort qui a suivi. Le public local le savait déjà très bien : LeBron James n’avait besoin que d’un point pour atteindre une barre historique et symbolique. Les 50 000 points en carrière, en cumulant ses productions de saison régulière et en playoffs. Le meilleur marqueur de tous les temps y est parvenu après quelques minutes de jeu avec un panier à 3-points sur une passe de Luka Doncic.

– La solitude selon Zion Williamson. Son premier panier du match, un dunk en contre-attaque après une interception, était annonciateur d’une belle soirée. Elle l’a été, sur le plan personnel au moins. Intenable dans la raquette et auteur d’un énorme poster sur Trey Jemison en fin de 3e quart-temps, l’intérieur des Pelicans s’est offert l’une de ses meilleures performances de la saison avec 37 points (17/23 aux tirs), sans prendre le moindre tir extérieur, en seulement… 26 minutes. On retient surtout qu’il a été le seul joueur de sa formation avec un impact favorable au score lorsqu’il était sur le parquet (+13).

– Le festin Jaxson Hayes. Il était l’un de ceux susceptibles de profiter le plus de l’arrivée de Luka Doncic, et dans le prolongement du recrutement avorté de Mark Williams. Face à son ancienne équipe, Jaxson Hayes a pleinement profité des caviars du Slovène pour enchaîner « alley oop » sur « alley oop ». Au point d’exploser son record personnel sur la saison avec 19 unités (8/8 aux tirs), tous inscrits… en première période, en plus de 10 rebonds. Sans ses soucis de fautes (5) qui l’ont privé de jeu pendant la quasi-intégralité de la seconde période, il aurait sans doute atteint son record en carrière (23).

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.