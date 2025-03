LeBron James atteint les 50 000 points en carrière !

Il ne manquait qu’un point à LeBron James pour écrire un peu plus l’histoire de la NBA, une simple formalité pour le « King ». Le joueur des Lakers est devenu mardi le premier dans l’histoire de la ligue à passer la barre des 50 000 points en carrière, saison régulière et playoffs cumulés. C’est sur un tir longue distance, servi par son nouveau binôme Luka Doncic, que LeBron James a atteint cette marque lors du premier quart-temps face aux Pelicans, dès son premier tir du soir. « Mesdames et messieurs, nous venons d’être témoins de l’histoire » pouvait lancer au micro de la Crypto.com Arena le speaker historique des Lakers, Lawrence Tanter.

Le « King » venait de lancer un nouvelle belle soirée, à 34 points dans un succès contre New Orleans.

LEBRON JAMES STARTS THE 50,000 POINTS CLUB Counting regular season & playoffs… Another spectacular feat for @KingJames! pic.twitter.com/7IP9MeQ0lz — NBA (@NBA) March 5, 2025

Des stats surréalistes pour un quadragénaire

Meilleur marqueur de l’histoire en saison régulière comme en playoffs, numéro un dans toute l’histoire depuis le 7 février 2023 et un shoot face au Thunder pour déloger Kareem Abdul-Jabbar, LeBron James ajoute un nouvel exploit à sa légende. Et celle-ci est loin d’être finie, alors qu’il vient d’être élu « Joueur du mois » de février à l’Ouest et tourne à 26,3 points de moyenne en 2025 au sein de Lakers revigorés avec l’arrivée de Luka Doncic.

Ce nouveau record ne tient pas compte des points marqués par LeBron James lors des matchs de « play-in », ou lors de la finale du « play-in tournament » de la saison dernière, qui auraient pu ajouter 99 points à son total mais ne sont pas décomptés par la NBA. « J’ai beaucoup d’attachement pour les matchs du play-in, que ces matchs couperets sont comme des matchs de playoffs » avait déclaré l’entraîneur des Lakers JJ Redick avant le match du soir. « Je pense que ces matchs devraient clairement être pris en compte dans le total des points en playoffs. »

Les amateurs de chiffres auront sans doute remarqué que le « King », à 40 ans et des poussières, affiche quasiment les mêmes stats qu’en 2012 et 2013, années où il avait été élu MVP avec le Heat. Modèle de régularité à très haut niveau, LeBron James est ainsi le membre fondateur du « club des 50 000 », laissant derrière lui Kareem Abdul-Jabbar et Karl Malone, seuls membres actuels de celui des 40 000 points en carrière.

À noter par ailleurs que, dans la même nuit, Kevin Durant a dépassé Dirk Nowitzki comme sixième meilleur marqueur de tous les temps grâce à ses 34 points contre les Clippers. L’ailier des Suns compte 35 225 points, deux de plus que l’ancienne gloire des Mavericks… Et encore à très bonne distance de LeBron James.

Le Top 10 des meilleurs marqueurs de l’histoire

1er : LeBron James, 50 033 points (en cours)

2e : Kareem Abdul-Jabbar, 44 149 points

3e : Karl Malone, 41 689 points

4e : Kobe Bryant, 39 283 points

5e : Michael Jordan, 38 279 points

6e : Kevin Durant, 35 225 points (en cours)

7e : Dirk Nowitzki, 35 223 points

8e : Wilt Chamberlain, 35 026 points

9e : Julius Erving, 34 606 points

10e : Shaquille O’Neal, 33 846 points

La liste des grands temps de passage de la carrière de LeBron James au scoring

Premiers points – 29 octobre 2003

À 18 ans et 303 jours, LeBron James inscrit ses premiers points en carrière sur le parquet des Kings. Il compilera 25 points, 9 passes, 6 rebonds et 4 interceptions dans une défaite.

1 000 points en saison régulière – 9 février 2004

À 19 ans et 41 jours, LeBron James atteint les 1 000 points en carrière à domicile face aux Celtics. Il compilera 24 points et 6 rebonds dans une victoire.

5 000 points en saison régulière – 21 janvier 2006

À 21 ans et 22 jours, LeBron James atteint les 5 000 points en saison régulière sur le parquet du Jazz. Il compilera 51 points, 8 passes et 5 rebonds dans une victoire.

10 000 points en saison régulière – 27 février 2008

À 23 ans et 59 jours, LeBron James atteint les 10 000 points en saison régulière sur le parquet des Celtics. Il compilera 26 points et 8 rebonds dans une défaite.

15 000 points en saison régulière – 19 mars 2010

À 25 ans et 79 jours, LeBron James atteint les 15 000 points en saison régulière sur le parquet des Bulls. Il compilera 29 points, 11 rebonds et 7 passes dans une victoire.

.

20 000 points en saison régulière – 16 janvier 2013

À 28 ans et 17 jours, LeBron James atteint les 20 000 points en saison régulière sur le parquet des Warriors. Il compilera 25 points, 10 passes et 7 rebonds dans une victoire.

25 000 points en saison régulière – 2 novembre 2015

À 30 ans et 307 jours, LeBron James atteint les 25 000 points en saison régulière sur le parquet des Sixers. Il compilera 22 points, 11 passes, 9 rebonds et 4 interceptions dans une victoire.

.

5 989 points en playoffs – 25 mai 2017

A 32 ans, 4 mois et 26 jours, LeBron James dépasse Michael Jordan comme meilleur marqueur de l’histoire des playoffs en carrière sur le parquet des Celtics. Il compilera 35 points, 8 rebonds et 8 passes dans une victoire.

30 000 points en saison régulière – 23 janvier 2018

À 33 ans et 24 jours, LeBron James atteint les 30 000 points en saison régulière sur le parquet des Spurs. Il compilera 28 points, 9 rebonds et 7 passes dans une défaite.

35 000 points en saison régulière – 18 février 2021

À 36 ans et 50 jours, LeBron James atteint les 35 000 points en saison régulière à domicile face aux Nets. Il compilera 32 points, 8 rebonds et 7 passes dans une défaite.

44 152 points cumulés – 12 février 2022

A 37 ans, 1 mois et 13 jours, LeBron James dépasse Kareem Abdul-Jabbar comme meilleur marqueur de l’histoire, saison régulière et playoffs confondus, sur le parquet des Warriors. Il compilera 26 points, 15 rebonds et 8 passes dans une défaite.

38 388 points en saison régulière – 7 février 2023

A 38 ans, 1 mois et 8 jours, LeBron James dépasse Kareem Abdul-Jabbar comme meilleur marqueur de l’histoire de la saison régulière en carrière face au Thunder, Il compilera 35 points, 8 rebonds et 8 passes dans une défaite.

40 000 points en saison régulière – 2 mars 2024

À 39 ans 2 mois et 3 jours, LeBron James atteint les 40 000 points en saison régulière face aux Nuggets. Il cumulera 26 points et 9 passes décisives dans une défaite.

50 000 points cumulés – 4 mars 2025

A 40 ans, 2 mois et 5 jours, LeBron James atteint les 50 000 points en carrière, saison régulière et playoffs confondus, face aux Pelicans. Il cumulera 34 points, 8 rebonds et 6 passes décisives dans la victoire.

LeBron James Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2003-04 CLE 79 40 41.7 29.0 75.4 1.3 4.2 5.5 5.9 1.9 1.6 3.5 0.7 20.9 2004-05 CLE 80 42 47.2 35.1 75.0 1.4 6.0 7.3 7.2 1.8 2.2 3.3 0.7 27.2 2005-06 CLE 79 43 48.0 33.5 73.8 0.9 6.1 7.0 6.6 2.3 1.6 3.3 0.8 31.4 2006-07 CLE 78 41 47.6 31.9 69.8 1.1 5.7 6.7 6.0 2.2 1.6 3.2 0.7 27.3 2007-08 CLE 75 40 48.4 31.5 71.2 1.8 6.1 7.9 7.2 2.2 1.8 3.4 1.1 30.0 2008-09 ★ CLE 81 38 48.9 34.4 78.0 1.3 6.3 7.6 7.2 1.7 1.7 3.0 1.1 28.4 2009-10 ★ CLE 76 39 50.3 33.3 76.7 0.9 6.4 7.3 8.6 1.6 1.6 3.4 1.0 29.7 2010-11 MIA 79 39 51.1 33.0 75.9 1.0 6.5 7.5 7.0 2.1 1.6 3.6 0.6 26.7 2011-12 ★ MIA 62 38 53.1 36.2 77.1 1.5 6.4 7.9 6.2 1.5 1.9 3.4 0.8 27.1 2012-13 ★ MIA 76 38 56.5 40.6 75.3 1.3 6.8 8.0 7.2 1.4 1.7 3.0 0.9 26.8 2013-14 MIA 77 38 56.7 37.9 75.0 1.1 5.9 6.9 6.3 1.6 1.6 3.5 0.3 27.1 2014-15 CLE 69 36 48.8 35.4 71.0 0.7 5.3 6.0 7.4 2.0 1.6 3.9 0.7 25.3 2015-16 CLE 76 36 52.0 30.9 73.1 1.5 6.0 7.4 6.8 1.9 1.4 3.3 0.6 25.3 2016-17 CLE 74 38 54.8 36.3 67.4 1.3 7.3 8.6 8.7 1.8 1.2 4.1 0.6 26.4 2017-18 CLE 82 37 54.2 36.7 73.1 1.2 7.5 8.6 9.1 1.7 1.4 4.2 0.9 27.5 2018-19 LAL 55 35 51.0 33.9 66.5 1.0 7.4 8.5 8.3 1.7 1.3 3.6 0.6 27.4 2019-20 LAL 67 35 49.3 34.8 69.3 1.0 6.9 7.8 10.2 1.8 1.2 3.9 0.5 25.3 2020-21 LAL 45 33 51.3 36.5 69.8 0.6 7.0 7.7 7.8 1.6 1.1 3.7 0.6 25.0 2021-22 LAL 56 37 52.4 35.9 75.6 1.1 7.1 8.2 6.2 2.2 1.3 3.5 1.1 30.3 2022-23 LAL 55 36 50.0 32.1 76.8 1.2 7.1 8.3 6.8 1.6 0.9 3.2 0.6 28.9 2023-24 LAL 71 35 54.0 41.0 75.0 0.9 6.4 7.3 8.3 1.1 1.3 3.5 0.5 25.7 2024-25 LAL 55 35 51.8 39.1 76.8 1.0 7.0 8.0 8.6 1.4 0.9 4.0 0.6 24.8 Total 1547 38 50.7 35.0 73.6 1.2 6.4 7.5 7.4 1.8 1.5 3.5 0.7 27.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.