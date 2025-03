Luka Doncic : « Les Lakers me laissent être moi-même »

C’est toujours plus agréable de souffler ses bougies quand on a gagné, et Luka Doncic peut le confirmer. Auteur de 31 points dans la victoire des Lakers face aux Clippers, le Slovène a fêté ses 26 ans dans le vestiaire, avec un gâteau aux couleurs de la franchise. Son sourire en dit long sur son bonheur retrouvé du côté de Los Angeles.

« Tout va bien et il n’y a que ça qui compte » explique-t-il en conférence de presse. « J’ai une petite fille. Ma famille va bien. Les gens autour de moi aussi. Je ne demande que ça ».

Sur le plan du jeu, Doncic a encore été maladroit pendant trois quart-temps, avant de trouver enfin la cible en 4e quart-temps. Auteur de 10 de ses 31 points dans le 4e quart-temps, il a fait mal aux Clippers avec deux 3-points d’affilée sur des step-back. On l’a aussi vu se jeter sur des ballons, et il le fallait pour compenser les absences de Rui Hachimura et Austin Reaves.

« Jouer un match en back-to-back sans deux titulaires, c’est un défi difficile à relever et à gagner. Je pense qu’aujourd’hui, nous avons montré notre caractère. La « second unit » nous a donné de l’énergie, ils nous ont motivés à jouer plus vite et plus dur. Grâce à eux, nous avons gagné ce match » enchaîne-t-il, en citant Gabe Vincent, Jordan Goodwin et Trey Jemison.

Une intégration réussie

De manière générale, Doncic est impressionné par la défense des Lakers, capable de compenser le manque de taille et de kilos par de la mobilité et de l’agressivité. « Tout le monde se soutient défensivement. Quand un joueur pénètre, il y a toujours quelqu’un pour l’aider, et les rotations sont vraiment bien en place. On est connectés en défense, tout le monde bouge, et la communication est excellente. C’est ce qui nous aide à ce niveau. »

Au final, l’intégration se passe du mieux possible, et collectivement comme individuellement, difficile de demander mieux. « La première chose que j’ai remarquée, c’est à quel point les Lakers étaient connectés, des deux côtés du terrain. Le ballon circulait bien. Ce sont les deux choses qui m’ont marqué en premier » conclut-il. « Pour moi, il s’agissait de m’intégrer dans ce style de jeu, qui est un peu différent de celui auquel j’étais habitué. Mais depuis que je suis de retour, les Lakers me laissent être moi-même. J’ai encore du chemin à parcourir, mais petit à petit, je commence à me sentir à nouveau comme moi-même. »