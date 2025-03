Le duo Doncic-LeBron enchaîne face aux Clippers

On n’arrête plus les Lakers qui signent une 5e victoire de suite ! En back-to-back, après leur succès face aux Wolves, les coéquipiers de Luka Doncic s’imposent à l’arraché face aux Clippers, et ils se rapprochent encore un peu plus de la 2e place de la conférence Ouest.

Mais les jambes étaient clairement lourdes en début de match… La défense n’est pas en place, les tirs sont trop courts, et après quatre minutes, les Clippers mènent déjà de 10 points (17-7). LeBron James est discret, Luka Doncic est toujours fâché avec son tir, et comme le rebond ne suit pas, les Clippers insistent par Ivica Zubac puis Kris Dunn, à la claquette. Puis la maladresse s’invite chez les Clippers, et après trois minutes sans le moindre point, les Lakers se réveillent, et LeBron ramène les siens à une unité (25-24).

Le « quadra » a retrouvé des jambes, et il va chercher le panier avec la faute. Gabe Vincent se faufile dans la défense, et les Lakers passent devant (30-25). Trey Jamison et Jordan Goodwin sont épatants, et Dalton Knecht se signale avec deux paniers primés de suite (42-33). Même si Dunn enchaîne dunk et 3-points, les Lakers ont la main sur la rencontre, et les efforts du duo Zubac-Harden ne suffisent pas. Luka Doncic envoie son ex-nouveau coéquipier Dorian Finney-Smith au dunk, et à la pause, les Lakers mènent 59-54.

Luka Doncic enfin adroit

Le début de la deuxième mi-temps est chaotique avec, à nouveau beaucoup de déchets, et c’est Kawhi Leonard qui prend cette fois le match à son compte. Même s’il laisse un lancer en route, c’est lui qui égalise (67-67), puis redonne l’avantage aux Clippers à 3-points (72-69).

Le match gagne en intensité, et Doncic marque près du cercle, tandis que Goodwin piège Harden et Leonard pour marquer sur la remise en jeu (73-72). Les Lakers ont repris la main pour attaquer le dernier quart-temps (83-77).

Après avoir envoyé Knecht au dunk, LeBron découpe la défense des Clippers. Puis Doncic s’offre deux paniers primés en step-back, et il sourit de voir son adresse de retour (98-88).

Les Lakers pensent filer vers la victoire, mais les Clippers répondent par un 5-0. Le « money time » est marqué par beaucoup de déchets, et c’est Doncic qui fait la différence en volant un ballon, transformé par LeBron sur la contre-attaque. Oublié sous le cercle, Jaxson Hayes valide la victoire des Lakers sur un gros dunk (106-102).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Austin Reaves blessé. Après Rui Hachimura, c’est Austin Reaves qui jette l’éponge. L’arrière s’est blessé au mollet en premier quart-temps, et ça semble plus inquiétant que le genou de son coéquipier.

– Happy Birthday Luka ! Le soir de ses 26 ans, Luka Doncic a retrouvé une partie de son adresse avec 31 points à 9 sur 22 aux tirs. C’est surtout dans le 4e quart-temps que son tir est rentré, avec 10 points dont cette belle séquence à 3-points.

– Les Clippers glissent… Si les Warriors s’imposent la nuit prochaine à Philadelphie, les Clippers sortiront du Top 6 de l’Ouest. Le groupe digère-t-il toujours les changements de la « trade deadline » ?

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.