Luka Doncic encore maladroit, les Wolves font frémir les Lakers

Voilà ce qui ressemble peut-être à l’une des victoires les plus « moches » dans la saison des Lakers. Alors qu’ils disposaient d’une avance très confortable et que les Wolves se présentaient déjà diminués (Rudy Gobert et Julius Randle absents) et ont perdu Anthony Edwards en cours de route (expulsé), les Californiens ont dû s’employer pour arracher un succès étriqué (111-102).

Avant que ce match ne se transforme en concours de maladresse pour eux (14 lancers manqués, moins de 42% de réussite de part et d’autre…), les locaux avaient signé un premier quart-temps de grande qualité en s’appuyant sur les larges épaules de LeBron James et une circulation du ballon agréable à regarder. Leur défense montrait également beaucoup de sérieux, notamment pour contrôler la menace Edwards, systématiquement visée par un deuxième défenseur « flottant » à proximité.

Après 12 minutes (33-17), les Lakers semblaient bien partis pour passer une soirée tranquille. D’autant que l’écart allait continuer à se creuser dans les minutes suivantes, LeBron James convertissant un nouveau panier primé pour offrir 23 points d’avance à son équipe (47-24).

Une expulsion favorable aux Wolves

Avec un bon passage d’Edwards, et alors que Naz Reid et Jaden McDaniels passaient sérieusement à côté, les Wolves trouvaient le moyen de finir la première période sur une bonne note (58-47). Tandis que les locaux perdaient Rui Hachimura, qui s’est blessé seul sur un dunk anodin en contre-attaque, les visiteurs s’accrochaient ainsi après le passage au vestiaire jusqu’au tournant de la soirée : l’expulsion d’Anthony Edwards pour une 2e faute technique.

Un tournant dans le sens où les Lakers vont faire tout sauf capitaliser dessus. Ce retour prématuré au vestiaire allait plutôt servir de catalyseur pour les Wolves. À l’instar d’un Jaden McDaniels qui a soudainement retrouvé des couleurs et du rookie Terrence Shannon Jr, totalement décomplexé dans ses attaques de cercle.

En parallèle, l’attaque des Lakers s’est grippée, à l’instar de Luka Doncic qui a manqué neuf tirs de suite. Si bien qu’à cinq minutes du terme, les Wolves étaient revenus à une possession (93-90) !

Cet écart ne sera pas davantage réduit, mais il faudra un exploit du Slovène derrière l’arc puis une galaxie de lancers-francs pour que les Californiens finissent par l’emporter sans beaucoup de conviction…

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Anthony Edwards expulsé et bientôt suspendu. Soirée frustrante pour « Ant » qui, en plus d’avoir été beaucoup gêné par la défense adverse, a terminé le premier quart-temps sur une session de « trashtalking » avec son ancien coéquipier Jarred Vanderbilt. Les deux hommes ont fini par se pousser mutuellement. Une séquence importante, car dans le troisième quart-temps, Edwards allait s’agacer de ne pas obtenir un coup de sifflet sur un « drive » terminé en glissade. Une contestation sanctionnée par… une deuxième faute technique et donc une expulsion. Sa troisième en carrière. Pire, l’arrière, qui enverra le ballon en tribune au moment de quitter la scène, ne devrait pas être du déplacement dans l’Utah la nuit prochaine car sa 16e technique reçue est synonyme d’un match de suspension.

– La « drôle » de soirée de Luka Doncic. Les soucis d’adresse du Slovène depuis son arrivée en Californie se confirment. La superstar avait pourtant signé une sérieuse entame grâce à ses attaques de cercle, mais son insistance derrière l’arc a encore fait plonger son pourcentage de réussite aux tirs. Il a ainsi raté ses huit premières tentatives à 3-points avant de signer un nouveau coup de génie cruel pour les Wolves à trois minutes de la fin : un « stepback » impossible sur un pied en fin de possession. Son seul panier primé de la soirée…

– Terrence Shannon Jr. signe le match de sa vie. Bien installé dans la rotation de Chris Finch en février, l’arrière a signé une explosion offensive marquante. Après l’expulsion d’Edward, le gaucher a multiplié les pénétrations sans se poser de question, quitte à confondre parfois vitesse et précipitation. Reste que le 27e choix de la dernière Draft a explosé son record en carrière (25 points) et a été le principal protagoniste du retour des Wolves dans cette partie.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.